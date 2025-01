Win de officiële titel ‘Slimste Mens van Kortrijk’ met quiz in Sfeer- en poolcafé d’Elice

Gepassioneerde quizmaster Geert Merlier (63) organiseert in Sfeer- en poolcafé d’Elice ‘De Slimste Mens van Kortrijk’. De quiz, die over verschillende rondes loopt van maandag 20 januari tot dinsdag 11 maart, is een privéinitiatief in samenwerking met schepen Wouter Allijns, die een officiële oorkonde van de stad Kortrijk voorziet voor de winnaar. Naast de mooie titel kan je een weekend Plopsaland winnen voor vier personen met overnachting, ter waarde van 720 euro.

In de Oude-Vestingsstraat 6 gaat binnenkort ‘De Slimste Mens van Kortrijk’ door. Geert Merlier maakt al 35 jaar quizzen. Na een kort voorproefje – en een kleine egodeuk – kan ik jullie een quiz van niveau garanderen met heel inventieve rondes. Verwacht je aan vragen over allerlei onderwerpen, uit zowel het heden als het verleden. “Laat je niet afschrikken, iedereen kan zijn kans wagen. Zoals bij elke quiz, moet je soms geluk hebben met de vragen en in de laatste ronde kan je nog een grote sprong maken. Zo blijft het spannend.” Er kunnen 64 mensen deelnemen aan ‘De Slimste Mens van Kortrijk’. De inschrijving kost 10 euro en kan in het café zelf of telefonisch op 0456/20.82.06.

Het idee om een quiz in Sfeer- en poolcafé d’Elice te organiseren, ontstond tijdens De Warmste Week, toen Geert een opmerkelijke actie op touw zette. Van donderdag 19 december 14.30 uur tot zaterdagochtend 21 december 2.30 uur speelde hij maar liefst 36 uur non-stop biljart. Deze marathon bracht 665 euro op. Geert speelde tegen 143 tegenstanders, van wie hij er 89 versloeg. “Tegen 54 heb ik me laten verliezen”, lacht Geert. “Ik vroeg aan Elice of ik een affiche mocht uithangen voor een quiz in De Zonnewijzer, waarop ze voorstelde of ik hier ook iets wou organiseren.”

Daar hoefde Geert niet lang over na te denken. “Ik heb geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd. Dat is intussen lang geleden, maar ik weet nog alles. Moest ik nu mijn examen moeten herdoen, zou ik er zeker nog door zijn”, zegt hij enthousiast. Naast quizplezier en de kans om officieel de titel ‘slimste mens van Kortrijk’ binnen te halen, wil Geert ook mensen aantrekken die nog nooit in Sfeer- en poolcafé d’Elice geweest zijn. “Alleen al voor het prachtige interieur en de ruime poolzaal achteraan, moeten mensen eens binnenspringen.”