Wijkbewoners Waterhoek tonen weer hun warm hart

Ook dit jaar is er volop kerstsfeer op de Waterhoek in Waregem. Daarbij worden de 60-plussers uit de wijk een huisbezoek gebracht met een doos truffels als cadeau.

“Naar jaarlijkse gewoonte staat er opnieuw een kerststal op de Waterhoek. Jozef, Maria, de os en de ezel, de herders en de 3 Koningen lopen rond in de Tapuitstraat, Waterstraat, Kruiskesstraat, Wetstraat en Renthuisstraat zoekend naar de kerststal”, doet Fred Verhaeghe zijn verhaal.

Verlichte beelden

“Deze unieke verlichte beelden brengen sfeer en gezelligheid in de buurt tijdens deze donkere dagen. Op kerstavond worden alle beelden dan verplaatst in de voortuin van de familie Callens in de Tapuitstraat bij de stal. De buurt kan dan genieten van het kersttafereel. Een van de kerstbeelden, een van de Koningen, staat ten huize Vandevelde in de Renthuisstraat op vraag van Steven Vandevelde, zo kunnen ze nog langer genieten van de Koning aangezien ze pas op 6 januari het kersttafereel vervolledigen.”

Truffels

“Tussen kerst en Nieuwjaar is er ook een huisbezoek bij alle 60-plussers met een doos truffels als geschenk. Zo zijn we ook een warme wijk in de periode van De Warmste Week. In totaal zijn dat 65 dozen truffels. We tellen 155 huizen op de Waterhoek. Roza Stael uit de Waterstraat is onze oudste inwoonster met haar 97 jaar.”

Eenzaamheid

“We moeten tijd maken voor eenzaamheid, het thema van De Warmste Week”, gaat Fred verder. “Het nieuwe bestuur weet dat en we doen daar ook iets voor, al 46 jaar. Het is leuk te zien hoe jongere mensen naar de verhalen van de oudere luisteren. Dit is een van onze mooiste jaarlijkse activiteiten. Er is veel eenzaamheid, zeker nu de dagen in de winterperiode korter zijn. Ik ben dan ook heel blij dat we dit weer mogen aankondigen. De dankbaarheid is telkens groot”, aldus Fred Verhaeghe. (ELD)