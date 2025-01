Wijk Pauwhoek verbroedert op nieuwjaarsreceptie

Het hangt niet louter van de gemeente af, maar grotendeels van de wijkbewoners zelf hoe leefbaar hun buurt is. Op de Pauwhoek hebben ze dit al heel lang begrepen. Om de bewoners nog dichter bij elkaar te brengen wordt door het Pauwhoekommegangfeestcomité niet alleen jaarlijks een driedaags buurtfeest georganiseerd maar ook op Nieuwjaar wordt iedereen uitgenodigd om het glas te heffen in het feestschuurtje van de familie André en Bastiaan Vanveerdeghem. Voorzitter André Vanveerdeghem was in zijn nopjes met de grote opkomst dit jaar. In een gezellige warme sfeer werd er druk verbroederd. “Ik kan nu al verzekeren dat er door mijn ploeg gewerkt wordt aan een driedaags wijkfeest in het voorjaar. Alleen op die manier zorgen wij ervoor dat onze wijk een leuke wijk is om in te wonen”, besloot André Vanveerdeghem in zijn nieuwjaarsboodschap. (CLY/foto CLY)