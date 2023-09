Wielsbeke Loopt pakt uit met kidsrun

Op zondag 7 oktober organiseren de Sint-Bavovrienden samen met Joggingclub Waregem voor de tweede keer Wielsbeke Loopt. Voor het eerst is er ook een kidsrun.

Vorig jaar kon de eerste editie van Wielsbeke Loopt rekenen op 300 deelnemers. De organisatoren mikken vooral op recreatieve lopers. “Vroeger organiseerden we altijd een koers voor nieuwelingen in mei”, steekt Vincent Herman (54) van wal. “Door corona was deze wielerwedstrijd afgelast wat ons deed beslissen om een recreatieve loopwedstrijd te houden. De omloop blijft dezelfde als vorig jaar door het centrum van Sint-Baafs-Vijve die zal verkeersvrij afgesloten zijn tot 19 uur. Er wordt gezorgd voor ambiance onderweg met muziek allerhande. De tijdsopname gebeurt manueel, de eerste drie krijgen een medaille en een extra naturaprijs, maar we benadrukken dat dit een recreatieve wedstrijd is. De 5 en 10 kilometer zijn correct uitgemeten.”

“Hoeveel deelnemers we mogen verwachten blijft koffiedik kijken. Daar beslissen de weergoden mee over. Unilin en TVH komen alvast met heel wat werknemers opdagen. Ook de joggingclubs van Sint-Martens-Latem, Grijsloke en Zulte zijn terug van de partij. We organiseren nu samen met joggingclub Waregem die zal zorgen voor de administratieve kant. Het tweede en derde kleuterklasje bijten samen met het eerste leerjaar de spits af, gevolgd door het tweede, derde en vierde leerjaar. Het vijfde en zesde leerjaar sluiten het rijtje af. De opwarming voor de 5 en 10 kilometer wordt verzorgd door Malibré om 17 uur. Een halfuurtje later volgt de start. Er is medische begeleiding en verzorging voorzien.” (ELD)

Vooraf inschrijven is nog mogelijk tot dinsdag 3 oktober via www.wielsbekeloopt.be