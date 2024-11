Wie wordt Prins/es Carnaval 2025: neef Gregory of nicht Sandrine?: “Het zal zeker een Dewitte zijn”

Naar aloude traditie trapten de carnavalisten van Menen op ‘den elfden van den elfden’ het nieuwe seizoen af. In café De Witte Koe werden de twee kandidaten voorgesteld die op zaterdag 1 februari zullen strijden om de titel van Prins/es Carnaval 2025.

Pittig detail: de verkiezing belooft een familie-onderonsje te worden. “Wie er straks ook wint, de nieuwe prins of prinses zal een Dewitte zijn”, lachen neef Gregory (45) en nicht Sandrine Dewitte (51) in koor.

“We hebben onze kandidatuur niet vooraf afgesproken. Sterker zelfs, we wisten niet van elkaar dat we zouden meedoen”, zeggen Sandrine en Gregory in koor. “Bij een verkiezing zijn er altijd winnaars en verliezers. Zeker is dat het in de familie zal blijven en dat we plezier zullen beleven. We zijn allebei alvast goed voorbereid. Onze shows staan al bijna helemaal op punt.”

“Een hele eer”

Voor Rekkemnaar Gregory, die als arbeider werkt bij meubelzaak Crack in Dottenijs, is het zijn allereerste deelname aan de prinsverkiezing. “Ik ben lid van de Orde van de Vrije Carnavalisten en ben inmiddels zo’n zeven jaar actief in het carnavalsgebeuren. Ik doe mee voor de leute, maar ik zou het uiteraard een hele eer vinden om de stad Menen te mogen vertegenwoordigen als Prins Carnaval.”

Huwelijksjubileum

Sandrine Dewitte, die als ’t Veer-arbeidster bij Thule werkt, is al sinds haar zestiende gebeten door de carnavalsmicrobe. Als kandidate van de confrerie De Kandeeleters is ze met haar kandidaatstelling ook niet aan haar proefstuk toe. “In 2013 was ik al eens Prinses Carnaval. Mijn zoon Ayrton Maes was Prins in 2017 en mijn man Danny Maes werd in 2020 uitgeroepen tot Prins Danny III: een titel die hij door de coronacrisis drie jaar lang mocht behouden. Volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. Een nieuwe prinsessentitel zou een mooi extra cadeau zijn voor ons huwelijksjubileum”, besluit ze lachend. (CB)