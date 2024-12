Wie wordt de 42ste Stekselprins(es) ?

De kandidaten voor de 42ste Prins en Prinses verkiezing bij de Stekselorde zijn bekend. Winter en Shirley zullen op 15 februari strijden om de titel in OC De Stekke.

“We zijn er vroeg bij om onze kandidaten aan te kondigen, maar dat is op vraag van Winter”, zegt Piet Bonte van carnavalsvereniging De Stekselorde. “Winter is een van de kandidaten, de examens staan voor de deur en die zijn pas eind januari voorbij. Vandaar dat we hen nu al aan het publiek voorstellen. Het volledige programma maken we bekend begin volgend jaar. Vast staat dat het een spannende strijd en een mooi carnaval zal worden.”

Jezus en de 12

Winter Colasse (20), student biologie aan de KULAK, is de zoon van Maggy van Collie die niet onbekend is in carnavalsmiddens. “Ik heb me laten overtuigen door Jacques Buyck om deel te nemen aan de verkiezing”, zegt Winter. “Ik zal opkomen als Jezus en zijn 12 apostelen. Ik kan al rekenen op de geweldige hulp van mijn vriendin Oona Tanghe en verder zal de Chiro bij wie ik al drie jaar leider ben, me wel ondersteunen.” De andere kandidaat woont nog niet zo lang in Moorsele, maar is er ondertussen al lang geen onbekende meer. “Ik ben afkomstig van Tielt, in Moorsele woon ik sinds 5 november 2021”, vertelt Shirley Monserez.

Traiteurzaak

“Ik studeerde voeding- en dieetkunde in Gent en via enkele jobs in de horeca kwam ik met mijn partner Sander Buyse in Moorsele terecht waar we een traiteurdienst hebben. We hebben een zoontje, Warre, die wordt twee jaar in mei. Ooit in mijn leven zou ik deelnemen aan een carnavalsverkiezing, had ik mezelf beloofd. Dit jaar is het zover! Een carnavalsnaam heb ik nog niet, de Chiro zal wellicht Winter steunen. Als de rest van de gemeente mij steunt komt het wel goed.” (lacht) (SLW)