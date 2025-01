West-Vlaanderen telt steeds minder zwembaden: aantal locaties liep in twintig jaar met meer dan een kwart terug

Van 1,50 tot 27,50 euro: hier zwem je het goedkoopst

Als we de prijzen van de zwembaden in West-Vlaanderen vergelijken, valt meteen op dat twee op drie een hogere prijs aanrekent voor bezoekers die niet van de gemeente zelf afkomstig zijn.

In het merendeel van de gevallen bedraagt het verschil een halve euro, met uitzondering van Izegem. Daar is het in de zomer maar liefst 6 euro duurder om als niet-inwoner het buitenzwembad te gebruiken. Wie goedkoop wil zwemmen, kan terecht in De Groene Meersen in Zedelgem en Ter Polder in Bredene. Daar betaal je slechts anderhalve euro.

Zodra er ook subtropische elementen bij komen kijken, betaal je een pak meer. Duurste in dat rijtje is Plopsaqua in De Panne. Daar betaal je als volwassene maar liefst 27,50 euro, exclusief parking (15 euro, red.). In het Aquapark van Bellewaerde betaal je 23 euro. (BVB)