Wereldkampioenschap manillen is met 576 deelnemers volledig volzet: “We zetten Deerlijk op de kaart!”

De Gaverhal in Deerlijk is op zaterdag 18 februari het epicentrum van de kaarters. Daar vindt immers het wereldkampioenschap manillen plaats. 576 deelnemers doen een gooi naar de felbegeerde wereldtitel en daarmee is het kampioenschap volledig volzet.

Het was schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V) die ruim twee jaar geleden met het idee op de proppen kwam om het WK manillen te organiseren. “Ik wou tijdens deze legislatuur eens met een ‘specialleke’ uitpakken. Er zijn in Deerlijk heel wat kaarters en kaartersclubs, dat zou toch ideaal zijn.”

“Ik wist bovendien dat stad Harelbeke in 2020 had ingestaan voor de organisatie van het wereldkampioenschap. Er waren toen 440 deelnemers. Ik ging voor meer informatie te rade bij de Harelbeekse schepen van Feestelijkheden Dominique Windels en daaruit bleek dat de vereisten om een dergelijk kampioenschap te organiseren niet onoverkomelijk waren.”

“We namen contact op het de International World Whist Association (IWWA) en toen bleek dat we konden voldoen aan alle organisatorische eisen van de federatie, werd het licht op groen gezet. Het centraal feestcomité van onze gemeente sprong mee op de kar en de trein was vertrokken om Deerlijk eens op een speciale manier in the picture, of beter gezegd op de kaart, te zetten. Het is de gemeente Deerlijk die organisator is. Het centraal feestcomité en liefst 55 vrijwilligers staan paraat om alles in goede banen te leiden. Een dergelijke organisatie is immers geen sinecure.”

Twee sporthallen

“Het wereldkampioenschap vindt plaats in de twee sporthallen in het Gaverdomein. Om de nieuwe sportvloeren niet te beschadigen, hebben we de nodige beschermmatten voorzien. Die worden ook gebruikt in het sportcomplex Schiervelde en worden gratis ter beschikking gesteld door stad Roeselare, die we hiervoor oprecht bedanken. Er wordt gekaart in de nieuwere Gaverbeuk, de catering gebeurt in de oude sporthal.”

“Het wordt het grootste tornooi ooit en daar zijn we toch een beetje fier op”

“We hadden de kaap van 500 deelnemers vooropgesteld maar het zijn er uiteindelijk 576 geworden, goed voor 144 kaarttafels. Het wordt de grootste organisatie ooit in het bestaan van de IWWA en daar zijn we toch een tikkeltje fier op. De deelnemers komen niet alleen uit West- en Oost-Vlaanderen maar uit heel België. Er zijn 115 Deerlijknaren ingeschreven om de titel te bemachtigen en ja, ook ik waag mijn kans.”

“Vanaf vrijdagmorgen beginnen we met de voorbereiding. Er werd een heel draaiboek uitgewerkt. We gaan ervan uit dat we op alles voorbereid zijn. Zaterdag starten we al vroeg met een ontbijt voor de medewerkers en de genodigden. Het kaarten zelf begint om 10 uur. We beginnen met drie rondes van telkens 12 ‘delen’.”

“Niet tot 101 zoals gebruikelijk want zo gingen we wel eens in tijdsnood geraken. 128 kaarters stoten door naar de halve finale. De 32 winnaars van die kaarttafels betwisten de finale. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke kampioen omstreeks 19.30 uur bekend zal zijn. We zijn er helemaal klaar voor!”

(Rik Devos/foto MVD)