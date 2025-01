Weesgedichten ontdekken

Ter gelegenheid van de poëzieweek adopteerden 55 Wevelgemnaren een weesgedicht. Die gedichten kregen een prominente plaats op evenveel ramen, je kan ze op eigen ritme ontdekken of je laten verrassen op zondagnamiddag 2 februari. Dan staan voorlezers hier en daar opgesteld langs het parcours.

‘Adopteer eens een gedicht.’ Met deze oproep in het kader van het project Weesgedichten nodigde de bibliotheek Wevelgem de inwoners uit om een gedicht op hun raam te laten schilderen. Na amper twee dagen waren de 55 gedichten geadopteerd. De grote respons verraste ook stafmedewerker Ellen Theite die het project aanstuurde.

“We kregen heel wat aanvragen binnen, helaas hadden we slechts 55 gedichten in de aanbieding”, vertelt Ellen. “Die werden afgelopen week met afwasbare stiften op de ramen van de adopteerders aangebracht door medewerkers van de bib. Je vindt de gedichten op verschillende plaatsen in de drie deelgemeenten, wat Wevelgem in een grote, wandelbare poëziebundel verandert.”

Jaarlijks neemt de bibliotheek deel aan de poëzieweek, die wordt dit jaar afgetrapt op 30 januari, gedichtendag. Dan komt Pierrette Coffrée naar Bib in het Park gedichten voordragen uit haar recente bundel ‘Tabak Taboek’.

Raamgedichten

Op zondagmiddag 2 februari, tussen 13.30 en 15.30 uur, brengen zo’n 15 voordragers een selectie van de weesgedichten tot leven. “We stippelden een sfeervolle wandeling van vier kilometer uit langs de raamgedichten in het centrum van deelgemeente Wevelgem. Je kunt starten waar en wanneer je wilt en onderweg genieten van verrassende voordrachten, met een warme kop koffie of chocolademelk. De routekaart is vanaf 30 januari beschikbaar op de website, of je kunt deze ophalen in Bib in het Park en haar filialen.”

Vanaf 30 januari kan je de 55 raamgedichten ook vinden via de app izi. Travel. Nadat je die app gedownload hebt, zoek je naar ‘Weesgedichten Wevelgem 2025’. Zo kan je je eigen route samenstellen en genieten van een poëtische ontdekkingstocht door de gemeente. Deelname aan de poëziewandeling is gratis. (SL)

www.wevelgem.be/poëzieweek