Weekendje genieten met de tips van Bieke

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Aan het altaar der verstoten voedselwaren

LANDMAAL is na ZEEMAAL het tweede deel van een trilogie over het voedsel van de toekomst. Theatermaker Sien Vanmaele, afkomstig uit Veurne, trekt ten strijde tegen voedselverspilling en nodigt je uit aan haar altaar der verstoten voedselwaren. In deze hoogmis van bacteriën en fermenten gaat ze aan de slag met brood van gisteren, geblutste groenten en gedeukt fruit. Heb je oud brood, vergeten korsten of kontjes van een stokbrood? Neem ze dan mee naar de voorstelling die te zien is op 2 februari in Ieper, op 8 maart in Tielt en op 14 maart in Oostende.

www.laika.be

Licht, klank en Rodenbach centraal tijdens De Lumineuze Nachten

Het licht- en klankspektakel De Lumineuze Nachten keert na een eerste succesvolle editie in 2022 terug naar brouwerij Rodenbach. Van vrijdag 31 januari tot en met zondag 9 maart wordt de site getransformeerd in een levend museum. Elk hoekje vertelt een ander verhaal, van historische mijlpalen tot vergeten marketingcampagnes. Het lichtfestival wil alle zintuigen prikkelen, de geur van eeuwenoude foeders én natuurlijk de onvergetelijke smaak van Rodenbach horen daar ook bij.

http://www.delumineuzenachten.be

FAAR zet de spotlights op de wereld van morgen

Het non-fictieboekenfestival FAAR in Oostende is aan zijn vierde editie toe. Met een mix van interviews, sofagesprekken, lezingen, workshops, wandelingen en meer onderzoekt het festival van vrijdag 7 tot en met zondag 9 maart hoe de wereld van morgen eruit kan zien. Drie denkers staan centraal: Birsen Taspinar, Rudi Vranckx en Johannes is zijn naam (foto). Het programma met meer dan 100 auteurs en ruim 80 activiteiten staat online. Bestel nu je tickets!

www.faar-oostende.be

Woordfestival met jonge, frisse acts

In Harelbeke viert men de 46ste Dag van het Woord op zaterdag 1 februari. De dag start met een poëtisch ontbijt en wordt gevolgd door verschillende voorstellingen. Het literaire festijn wordt op vrijdagavond 31 januari voorafgegaan door Word is Out! Een collectief jonge enthousiastelingen met een grote liefde voor woordkunst kreeg carte blanche om een eigen programma in elkaar te steken. Verwacht je aan jonge en frisse acts waarin met taal gespeeld wordt.

www.dagvanhetwoord.be