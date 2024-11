“We voelen het Pascale Naessens-effect”: populair Izegems Keramiek Collectief pakt weer uit met geschenkenmarkt

Het Izegems Keramiek Collectief (IKC) heeft de wind in de zeilen. Er is een wachtlijst om lid te kunnen worden, maar kennismaken met de vereniging kan zeker op de 14de Geschenkenmarkt die op zaterdag 30 november en zondag 1 december wordt gehouden in de lokalen in de Kruisstraat 26.

Vroeger waren er nog ‘Buren bij Kunstenaars’ en de Batjes waarbij IKC naar buiten kon komen, maar het parcours van de Batjes loopt niet meer via de Kruisstraat. Het staat het succes van de vereniging alvast niet in de weg. “Een 90-tal keramisten zijn hier aan het werk, 25 mensen doen aan letterkappen. En daarmee zitten we aan ons maximum. Er is hier haast elke dag bedrijvigheid. Ons succes is dat we een vrij atelier zijn”, benadrukt voorzitter Piet Nollet. “We helpen elkaar, maar iedereen is hier vrij te doen wat hij of zij wil creëren.”

De leden komen dan ook van over heel de provincie. Soms wordt er eens een bekende naam uitgenodigd om een workshop te geven. Het Izegems Keramiek Collectief ontstond 25 jaar geleden in De Harp en heeft nu een vroegere opslagplaats in de Kruisstraat omgebouwd tot een ruim lokaal. “Dit biedt ons hier ook de ruimte om een Geschenkenmarkt te organiseren. Vooraan het gebouw worden de verschillende standen opgesteld, in totaal hebben we al 23 standhouders. Het is echt een koopmarkt, er staan enkele van onze leden, maar de meeste standhouders zijn externen. Er is uiteraard keramiek te koop, maar verder ook handtassen, handwerk, wenskaarten, macramé,… Vaak zaken die eigen werk zijn van de creatieve standhouders”, doet penningmeester Annemie Leenknegt uit de doeken.

IKC is organisator en baat ook de bar uit. “Niet dat we daar veel aan willen of kunnen verdienen, maar het is leuk dat de bezoekers hier onder ons dak iets kunnen drinken.”

Pascale Naessens-effect

Ook enkele leden doen dus mee aan de markt. “Zo kunnen ze wat kosten recupereren. Het is niet de meest goedkope hobby, maar als je van een werk in wording niet tevreden bent, kan je met dezelfde klei herbeginnen. Maar er is natuurlijk het lidgeld en wie de oven gebruikt, die vakkundig wordt gevuld door de ovenmeesters, betaalt daarvoor à rato van het aantal bakbeurten. Maar het blijft steeds populairder worden, zeker nu ook Pascale Naessens zich ontpopt als een fervent keramiste.”