We knallen het eerste weekend van 2025 in met deze KW-tips

Wekelijks gaat onze medewerker Bieke Cobbaert op zoek naar de leukste weekendtips.

Klaar voor een frisse start?

De Oostendse Nieuwjaarsduik is sinds 1987 uitgegroeid tot een iconische traditie. Elk jaar opnieuw verzamelt jong en oud om, in een feestelijke sfeer, de eerste duik van het jaar te nemen. Op zaterdag 4 januari trotseren duizenden moedige ijsberen opnieuw de koude Noordzee in Oostende om het nieuwe jaar op een unieke manier in te luiden. Ben jij erbij?

www.nieuwjaarsduik.be

Crossen vliegen, duiken en weer opstaan

(foto LOX)

In Crossen, vliegen, duiken en weer opstaan sleuren wielerverslaggever Christophe Vandegoor en meesterverteller en ex-wereldkampioen Paul Herygers het publiek mee over de balken. Op zoek naar de roots van het veldrijden en de boeiendste verhalen van deze intrigerende sport. Wat maakt veldrijden zo mooi en aantrekkelijk? Dat kom je te weten op vrijdag 3 januari om 20.15 uur in cc Guldenberg in Wevelgem en op donderdag 9 januari om 20 uur in oc De Leege Platse in Beselare.

http://www.wevelgem.be

www.zonnebeke.be

Familiemusical A Christmas Carol

(foto Deep Bridge – Steven Hendrix) © Steven Hendrix

De familiemusical A Christmas Carol van productiehuis Deep Bridge trekt door Vlaanderen en houdt ook twee dagen halt in De Spil in Roeselare. Voor bankier en wisselaar Ebenezer Scrooge, gespeeld door Lucas Van den Eynde, draait bijna zijn hele leven alleen maar om geld. Op kerstavond krijgt hij het bezoek van een geest. Die waarschuwt hem voor zijn lot als rusteloos, ronddwalend spook, indien hij zijn leven niet verandert… Op zaterdag 4 januari om 14 en 18.30 uur en op zondag 5 januari om 14 uur.

www.despil.be

Noordzeeduik en laser- en lichtshow

(foto Pexels)

Ook in Wenduine duikt men het nieuwe jaar fris in. Op zaterdag 4 januari vindt de Noordzeeduik plaats. IJsberen springen om 16 uur het water in, om 19 uur is er een laser- en lichtshow op de Markt. Op zondag 5 januari is er ook een lasershow in hoofdgemeente De Haan. Deze feestelijke afsluiter van de kerstvakantie start om 18 uur in park La Potinière. Zowel in Wenduine als in De Haan geniet je dit weekend ook nog van het winters dorp met schaatspiste.

www.visitdehaan.be