Waterhoekstappers organiseren tiende Scaldistocht

Op vrijdag 28 maart vindt aan het B-complex FC Spiere-Helkijn de tiende Scaldistocht plaats, een organisatie van de Waterhoekstappers uit Heestert.

“Er kan zoals steeds gekozen worden tussen 4, 6, 12, 18 en 24 kilometer. Het afwisselende landschap nodigt uit tot wandelen langs de veldwegels, de spoorwegbeddingen, de oevers van het Spierekanaal en de Schelde”, vertelt voorzitter-secretaris Germain Lievens van de Waterhoektrappers.

Controleposten

“Bij mooi weer mikken we op 1.000 wandelaars. We zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het weer. Er zijn geen inschrijvingen vooraf. Er zijn twee controleposten voorzien. Een aan de loods in Spiere en een bij Gerda in de Stationstraat. Naast de Scaldistocht organiseren we ook onze 1 meitocht. Die was vorig jaar goed voor 2200 deelnemers.”

“Ikzelf heb altijd graag gewandeld. Mijn eerste tochtje was er een met de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen (de huidige Gezindsbond, red.). Ik had meteen de smaak te pakken. Tot op heden versleet ik al heel wat uurtjes met mijn wandelschoenen. Meestal op zondag.”

270 leden

“Momenteel tellen de Waterhoekstappers 270 leden. We zijn een vereniging zonder verplichtingen, niets moet. Bij ons is het lidgeld slechts 18 euro voor het eerste lid, en voor ieder bijkomend lid dat op hetzelfde adres woont 15 euro. Kinderen onder de 10 jaar krijgen een gratis lidkaart.”

“De wandelclub is ontstaan in 1996. Tijdens de meifeesten van de plaatselijke voetbalvereniging werd voor het eerst een wandeltocht georganiseerd. We hadden de wandelmicrobe te pakken en lieten ons het jaar nadien aansluiten bij de Vlaamse Wandel- en Jogging Liga als organisatie comité Sparta Heestert Aktivia 5345. Na twee jaar samenwerking werd de wandelclub opgericht: De Waterhoekstappers Heestert. Onze vereniging werd reeds tweemaal uitgeroepen tot winnaar van de wisselbeker Aktivia: in 1998 en 2000 voor het jongerenklassement.”

Guldensporentocht

“Naast de Scaldistocht en de West-Vlaamse Wandelhappening op 1 mei organiseren we ook de Guldensporentocht op 28 juni in Avelgem en de Waterhoektocht op 5 oktober in Otegem.” (ELD)

Vrijdag 28 maart van 8 tot 15 uur, B-complex FC Spiere-Helkijn, Doornikseweg 16, Spiere-Helkijn. Prijs: 1,5 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden