Warmste Wandeling voor Cirkant en De Warmste Week

Op zaterdag 7 december organiseren Jasmyn Plovier en Peter Vandekinderen, twee begeleiders van OC Cirkant, een winterwandeling. De opbrengst van deze Warmste Winterwandeling gaat deels naar De Warmste Week, deels naar Cirkant. “Iedereen is welkom om mee te wandelen. Er is keuze tussen een afstand van 6 of 13 kilometer en starten kan vanaf 13 uur, met laatste aankomst om 17 uur. Het parcours van 6 kilometer is ook rolstoeltoegankelijk. Deelnemen kost 3,5 euro, traktaat inbegrepen. Kinderen jonger dan zes jaar nemen gratis deel. Achteraf is het mogelijk om te genieten van een drankje, braadworst en ambiance door een deejay in de kapel van OC Cirkant. Inschrijven kan via de website of ter plekke bij de start van de wandeling.” Info en inschrijven: www.occirkant.be/wandeling. (BC/foto BC)