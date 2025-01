Waan je in een spelprogramma op televisie: Quiz Boxing opent de deuren in Gullegem

Ooit al eens gedroomd van een deelname aan een echte TV-quiz? Dan kun je vanaf heden terecht bij het gloednieuwe Quiz Boxing in Gullegem. In een echte quiz-arena kunnen tot maximaal 6 personen het tegen elkaar opnemen, in een decor dat recht uit een spelprogramma lijkt te komen.

Vragen die steeds maar moeilijker worden, de klok die genadeloos verder tikt en de tegenstanders die hun jokers nog moeten inzetten? Het is slechts een deel van de elementen die het fonkelnieuwe Quiz Boxing niet alleen erg spannend maar meteen ook vernieuwend maken. In de onderbuik van de voormalige schaatspiste Finlandia, hebben de mensen van YETI er het allereerste exemplaar van Vlaanderen neergepoot. “In geen tijd waan je jezelf in een spelprogramma op TV, zo levensecht is het allemaal!” Timothy De Groote, die het reilen en zeilen van de plaats overziet, is enthousiast wanneer hij over Quiz Boxing spreekt.

“Het is een concept dat in het buitenland al razend populair is. Voor ons was het dan logisch dat we het in Vlaanderen wilden introduceren. Maximaal 6 spelers stappen in een echte boksring, waar ze elk voor een quiz-tafel gaan staan. De vragen worden zowel op grote schermen als op hun eigen, individueel scherm getoond, en spreken over een brede waaier aan onderwerpen. Soms zijn het ja of neen vragen maar er zijn ook verschillende multiple choice exemplaren. Net zoals op TV moet er ook hier met drukknoppen worden gewerkt, terwijl de tijd blijft verder tikken.”

Spannend en intensief, al stop het met Quiz Boxing daar niet bij. “Het competitieve element zit in het spel verwerkt, want iedereen beschikt over een aantal jokers. Zo kun je bijvoorbeeld de punten van je tegenstander wegsnoepen of kun je hem of haar gaan vastzetten. Ieder spel duurt een uur en bereid je maar voor op momenten die bulken van de adrenaline. Doordat het spel over een brede waaier aan vragen beschikt, kan zowel jong als oud hier een schitterend moment beleven.”