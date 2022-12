Waaghalzen zoeken schaatsplezier op verdronken weides in De Blankaart in Diksmuide ondanks verbod in provincie

De afgelopen dagen heeft het het al ferm gevroren en daardoor kan er her en der in het land geschaatst worden. In West-Vlaanderen is het nog verboden om te schaatsen, omdat het ijs nog niet dik genoeg is. Maar toch hebben enkelingen het er al op gewaagd in het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. “De mensen zitten gelukkig op de verdronken weides zelf. Van de vijver blijven ze beter weg”, zegt Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart.

In De Blankaart in Diksmuide waagden enkelingen zich vandaag op het ijs, maar dat is al niet de eerste keer deze week. “Vanaf woensdag werden de eerste stapjes op het ijs gezet. Dat gaat dan om mensen, die het vaak doen en die dagelijks kwamen kijken of het ijs al dik genoeg was. Het is niet aan ons om het ijs te gaan controleren of mensen daar weg te houden. Het is onmogelijk voor ons om dat allemaal in de gaten te houden.”

Voorlopig blijft het bij de verdronken weides. “Daar staat ongeveer 20 à 30 centimeter water op het grasland. Het is dus niet heel erg gevaarlijk als ze er zouden doorzakken, maar mensen moeten sowieso oppassen wat ze ook doen. De grote vijvers zijn nog niet volledig dicht gevroren, dus mensen moeten daar zeker van weg blijven”, waarschuwt conservator Guido.

Enkelingen zoeken het schaatsplezier op bij de verdronken weides van het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. © Guido Vandenbroucke

Volgende week warmer

Het schaatsplezier zal helaas voor korte duur zijn. Vandaag zat de maximumtemperatuur rond het vriespunt. Komende nacht zal het opnieuw gaan vriezen. Morgen wordt het iets warmer tot 4 graden en vanaf maandag zal het ijs volop dooien door de warmere temperaturen tot 10 graden.