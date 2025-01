Vuurspuwer steekt stapel kerstbomen in brand

De jaarlijkse kerstboomverbranding van de Izegemse jeugdbrandweer was een voltreffer. Tientallen sympathisanten kwamen genieten van het knetterende vuur en ook van de hapjes en drankjes die aan de diverse kraampjes te bekomen waren. Wie van zijn of haar kerstspar af wou, kon die naar de oude goederenkoer tegenover de brandweerkazerne brengen. Ook werden kerstbomen aan huis afgehaald. Stuk voor stuk belandden de kerstsparren op één grote stapel. Een vuurspuwer stak de stapel aan. Nadat het een tijdlang een trend was kerstboomverbrandingen af te bouwen en te vervangen door onder meer verhakseling van de bomen, wordt het initiatief her en der weer nieuw leven ingeblazen, zoals bijvoorbeeld in Oostende. In Izegem zijn ze al die tijd blijven volhouden. De opbrengst van het gebeuren gaat immers volledig naar de werking van de Izegemse jeugdbrandweer. (MI/foto Frank)