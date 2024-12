Vredeslicht vanaf vrijdag 20 december beschikbaar in Sint-Pieterskerk

Het Vredeslicht wordt vanuit de Palestijnse stad Bethlehem als een ‘lopend vuurtje’ over de wereld verspreid. Op woensdag 18 december om 18 uur komt het in Brugge aan en daarna wordt het naar Torhout gebracht. Het zal vanaf vrijdag 20 december in de Sint-Pieterskerk beschikbaar zijn. Iedereen kan het daar al dan niet met een eigen kaars afhalen. Het verspreiden van het Vredeslicht gebeurt niet meer via het stadsbestuur, zoals vorig jaar door verantwoordelijke Evenementen Koen Pirlet (foto). Het zal bijgevolg nog niet afgehaald kunnen worden tijdens de stedelijke kerstmarkt van 13, 14 en 15 december. In tijden van oorlog en geweld symboliseert het Vredeslicht het verlangen naar vrede. (foto JS)