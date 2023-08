Voor Monique Verpoorte (75) wordt de schlagernamiddag weer een hoogtepunt: “Ik zit ieder jaar op de eerste rij”

Het is nog even tot woensdag 22 november, maar Monique Verpoorte (75) uit de Izenbergestraat in Izenberge kijkt nu al hevig uit naar die datum. Op die dag organiseert de gemeente Alveringem haar jaarlijkse schlagernamiddag in de Rethorica. “Vanaf vrijdag 1 september kunnen we reserveren en ik zal weer bij de allereerste zijn om dat ook te doen”, glundert Monique.

Ondertussen is het al zo’n tien jaar dat de gemeente Alveringem elke derde of vierde woensdag van november in de sportzaal van de Rethorica voor een schlagernamiddag zorgt. Bekende artiesten als Willy Sommers, Jo Vally, Laura Lynn of Luc Steeno komen dan optreden voor soms tot wel zeshonderd fans. Maar sportzaal Rethorica is een grote zaal waardoor alle aanwezigen comfortabel kunnen zitten. Alle Okra’s en rusthuizen van de streek worden dan uitgenodigd, maar het seniorenfeest is in feite voor iedereen toegankelijk. Standaard op de voorste rij zit Monique Verpoorte uit Izenberge!

Geestig

“Het is nog maar enkele jaren dat ik aanwezig ben op dit fantastische evenement”, vertelt Monique. “In de beginjaren moest ik de woensdagnamiddag nog zorgen voor de kleindochters en eerlijk gezegd wist ik ook niet af van dit mooie optreden. Tot ik hoorde zeggen dat het zo geestig en mooi was. Ik ben één keer geweest en ik ben blijven gaan. Meer nog, ik ben verknocht. Dit is ronduit een van de mooiste dagen van het jaar voor mij.”

“Feit is dat ik al mijn hele leven muziek- en dansliefhebber ben. Als kind deed ik thuis niets anders dan dansen. In de jaren 60 en 70 waren er in zaal Maelstaf op ons dorp Izenberge grote bals. Met grote namen als Will Tura en Adamo. Ik was pas 16 en je moest 18 zijn om binnen te mogen, maar ik werd er naartoe gezogen. En dus ging papa mee. Boven stond ik te dansen, hij zat beneden aan de toog van het café op mij te wachten. En de garde kwam af en toe controle doen, met de zaklamp doorheen de zaal… Het was een mooie tijd”, glundert Monique.

“Soms zet ik thuis in de keuken een cd’tje op en begin ik te dansen”

“Thuis staat de radio aan van als ik opsta totdat ’s avonds het journaal begint. Vele jaren ben ik elke zondagavond naar de optredens in zaal Palma in Gits geweest. Mijn man Norbert ging ondertussen naar ’t Vlasblomtje hier wat verderop. En ik ben bij Okra Stavele gegaan omdat ze daar lessen lijndansen gaven. Sinds ik een keer van de trap ben gevallen, lukt het niet meer om te lijndansen. Je gaat nu lachen. Maar soms zet ik thuis in de keuken een cd’tje op en begin ik te dansen. Is er eens een pasje verkeerd, dan heeft niemand dat gezien.” (glimlacht)

Margriet en Laura Lynn

Monique zegt dat ze nu al de datum van 1 september in de gaten houdt. Die dag start immers de ticketverkoop voor het optreden van Margriet Hermans en Laura Lynn. Het zijn die artiesten die op 22 november naar Alveringem komen. En wees maar zeker dat Monique dan opnieuw haar vaste plaatsje op de voorste rij zal aanvragen! “Ik rijd mee met Maria Decleyre uit Leisele”, zegt Monique er nog bij. “Zij gaat ook, passeert in Izenberge en pikt mij op. Ik geloof dat de deur dit jaar pas om 13 uur opengaat in plaats van 12.30 uur. Toch zullen wij daar als een van de eersten zijn. Je moet ook je auto kwijt geraken en zoveel dichte parking is er daar niet. De ticketprijs is opgeslagen, merk ik. Maar 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur is betaalbaar. We kijken ernaar uit!” klinkt het enthousiast.