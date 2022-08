Voor het eerst in drie jaar nog eens Melkrock op domein Watewy: “Voelt aan als een nieuw begin”

Na twee jaar coronastilte halen tal van artiesten weer alles uit de muzikale kast voor de 23ste Melkrock, die zondag 14 augustus plaatsvindt op de bekende locatie, het recreatiedomein Watewy in Tielt. Met James Vervenne en Nand Rogge kreeg het festival twee nieuwe voorzitters.

James Vervenne (43) vertoefde nog in vakantieoorden toen Nand Rogge (27) ons te woord stond. In Melkrock-kringen behoeft hij ook iets meer voorstelling dan zijn collega-voorzitter, die al bijna zolang meegaat als het festival zelf. Nochtans is ook Nand geen onbekende in de regio Tielt. Hij groeide op in Wingene, waar hij onder meer jeugdraadvoorzitter was en verhuisde op zijn 14de naar Egem, maar de band met de nabijgelegen Europastad is er altijd geweest. “Zo kwam ik ook graag naar Melkrock. Dit vormt, hoe je het ook draait of keert, jaarlijks de pleisterplaats van een grote horde Tieltenaren van wie er niet weinig uitgeweken zijn. Ik behoor ook tot die groep: ik woon in Gent, maar voor Melkrock komen we wat graag terug naar de heimat.”

Nand Rogge trad in 2019 toe tot de organiserende vzw Heelal, samen met de betreurde Becky Quissens. “Uiteindelijk heeft ze nooit Melkrock als bestuurslid beleefd, maar met een ijzersterke organisatie willen we haar eren. Becky was heel goed in social media. Het onlinegebeuren en de marketing rond het festival is nu mijn grootste verantwoordelijkheid. We focussen nog meer op sterke socialmediacampagnes”, vertelt Nand.

James Vervenne is meer de man van de contacten met de talrijke (commerciële) partners. “We zijn blij verrast dat ze ons na twee moeilijke jaren met veel enthousiasme blijven steunen. Ik denk niet dat ik grote geheimen vertel als ik zeg dat ruim de helft sponsort in natura. Dat gaat van stellingen over bandjes tot T-shirts.”

Hogere kosten

Dat Melkrock zou overleven, daar zijn volgens Nand nooit twijfels over geweest. “Uiteindelijk hadden we ook twee jaar geen kosten, al moet gezegd dat ze nu wel hoger liggen, vooral ook omdat we nu dranken in herbruikbare bekers moeten serveren. Niet dat we daar iets op tegen hebben, Melkrock promoot zichzelf graag als duurzaam muziekfestival.”

Ik ontdek graag nieuwe groepen en dat is de grote sterkte van Melkrock

Een minstens even grote uitdaging was de vlam in de bestuursploeg weer helemaal aanwakkeren. “Dat er een soort vernieuwd enthousiasme moest worden gezocht nadat we maandenlang niet meer aan Melkrock hoefden te denken na onze werkuren is niet onlogisch. Het was verleidelijker geworden om op een terrasje te gaan zitten. Wel, we zijn veel zaken weer meer als groep gaan aanpakken. In die zin voelt het voor iedereen aan als een nieuw begin. En vergaderen doen we op het terras van ons lokaal De Nachtwacht. Zo koppelen we het nuttige aan het aangename.”

Kowlier als headliner

Headliner dit jaar is Flip Kowlier. “Een echte klepper, van wie ik veel verwacht. Naast zijn vele hits komt hij ook zijn nieuwe album September voorstellen”, geeft Nand nog mee. “Verder ben ik heel benieuwd naar het optreden van Willy Organ, een cultfenomeen dat er op een briljante manier in slaagt om absurditeit en schlagers met elkaar te combineren. Ik heb het gevoel dat dit concept bijzonder goed aanslaat bij de jeugd. Ik kijk ook uit naar Peuk. Van hun zangeres zou je op het eerste gezicht denken dat je ze omver kunt blazen, maar wát een stemgeluid produceert ze!”

Daarnaast kiest vzw Heelal nog voor een reeks te ontdekken bands. Postrock- en sludgetrio Pothamus is bekend van twee nummers in De Zwaarste Lijst van Studio Brussel en qua hard werk krijgen behalve Peuk ook Pink Room en DIVIDED een plaats op de affiche. Opener van dienst is Humo’s Rock Rally-finalist Cloudy-Oh. Borokov Borokov maakt zich op om het hoofdpodium op knotsgekke wijze in te palmen met een mix van hi-NRG, punk, pop, hardcore, loungemusic en kleinkunst.

In de zijtent hoor je zachte, akoestische luisterliedjes van Pauwel, solowerk van Wolf Vanwymeersch (de gitarist van The Van Jets) en chaotische terrorcore, noise, punk en metal van Brennt und Klakmatrak. Radio Figaro zorgt overdagvoor randanimatie en sluit de zijtent af met een feestelijke dj-set.

“Ik ontdek graag nieuwe groepen en dat is de grote sterkte van Melkrock”, aldus Nand Rogge. “Het zal op 14 augustus lang niet voor het eerst zijn dat je bij ons bands aan het werk ziet die een paar jaar later op veel grotere podia van zich laten horen. De bekendste voorbeelden zijn Goose en Oscar and the Wolf.”

Speelstraat

Om alles in goede banen te leiden, zijn de organisatoren nog op zoek naar vrijwilligers. “Wie een of meerdere shifts meedraait, krijgt gratis toegang en enkele drankjes. Aanmelden kan via het contactformulier op onze website.”

Nog meegeven dat de allerkleinsten zich naar jaarlijkse gewoonte kunnen uitleven in een speelstraat vol luchtkastelen. De organisatoren rekenen op 1.000 à 1.200 bezoekers. Aanvang om 14 uur. Tickets kosten 25 euro in voorverkoop en 30 euro aan de deur (voor al wie jonger is dan 26 blijft het 25 euro).

Info/tickets: www.melkrock.be. Er zijn ook tickets verkrijgbaar in cafés D’Hespe, Den Arend en De Nachtwacht.