Voor de 21ste keer Gitsbergtoertocht in Hooglede

Op vrijdag 29 december en zaterdag 30 december organiseert WTC De IJzerzonen voor de 21ste keer de Gitsbergtoertocht Classic. Deelnemers kiezen uit afstanden van 32, 42 of 52 kilometer. Er is ook een extra cyclorit van 65 kilometer. De start gebeurt aan de sporthal van Dominiek Savio tussen 8.30 uur en 13 uur.

“Op het terrein voorzien we bevoorradingsposten en naast het terrein is er fietsbewaking, een afspuitstand, kleedkamers met douches en een gratis belegde boterham bij aankomst. Ons evenement telt mee voor de Classic-tochten van Cycling Vlaanderen”, zegt bestuurslid Michiel Dewitte.

Twee goede doelen

Deelnemers dragen niet alleen bij aan hun eigen fysieke sportprestaties maar steunen ook het goede doel. “Dit jaar gaat de opbrengst van onze mountainbiketocht naar OC Cirkant en OC Sint Jan De Deo. OC Cirkant is een woon- en dagopvang voor volwassenen met een verstandelijke, al of niet meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Een extra duwtje in de rug betekent voor hen leuke extra’s in de buitenlucht. Ze dromen van de aankoop van een schommelbank zodat elke bewoner zich kan ontspannen in de frisse buitenlucht. Sint Jan De Deo biedt woonondersteuning aan 70 volwassenen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking. Zij willen graag een nieuwe fiets aankopen om de bewoners mee te nemen op tocht. Je leest het goed, elke deelnemer steunt twee mooie projecten”, aldus bestuurslid Michiel Dewitte. Vooraf inschrijven is niet nodig. (EVG)

Meer informatie is te vinden op Facebook of op de website www.ijzerzonen.be.