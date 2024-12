Volop kerstsfeer tijdens vierde ‘Winternacht’ van Unizo: “Lokaal winkelen promoten”

Op zaterdag 14 december organiseert Unizo Pittem-Egem de vierde editie van ‘Winternacht’, een evenement waarmee de vereniging een gezellige kerstsfeer wil creëren en tegelijk ook het lokaal winkelen bevorderen. Ook dit jaar nemen weer tal van winkels deel en zal de horeca voor een natje en een droogje zorgen.

Na een succesvolle editie vorig jaar organiseert Unizo Pittem-Egem ook dit jaar op 14 december een evenement onder de naam ‘Winternacht’. “We kregen vorig jaar zowel van de handelaars als de bezoekers alleen maar positieve reacties en dus gaan we op de ingeslagen weg door”, vertelt Unizo-voorzitter Ellen Verkindere. “Het doel blijft ook dit jaar hetzelfde : in een gezellige kerstsfeer het ‘winkelhieren’ stimuleren, want het is belangrijk onze lokale handelaren te blijven steunen. Vanaf 16 uur kunnen de mensen in de centrumstraten langskomen voor wat je een combinatie van een kerstmarkt en late night shopping zou kunnen noemen. Het is de ideale gelegenheid om de benodigde kerstcadeautjes te kopen. Tot 21 uur zullen alle handelszaken open zijn en sommigen onder hen zullen een standje voor de deur zetten. Een aantal hebben ook de handen in elkaar geslagen en samen iets moois uitgewerkt. Tijdens het evenement kunnen de bezoekers terecht bij de horecazaken in het centrum om zich op te warmen met warme en lekkere dranken en snacks, zodat de inwendige mens ook aan zijn trekken kan komen. Er zijn trouwens nu al meer deelnemende zaken ingeschreven dan vorig jaar, waarvan een aantal buiten de kern gelegen zaken een plekje zullen innemen in de centrumstraten.”

Gezellige kerstsfeer

“We zullen uiteraard ook voor een gezellige kerstsfeer zorgen in de centrumstraten. Zo zullen er optredens zijn van de coverband ‘C’est Party’, zullen de Verbiestieboys (het vroegere ‘klein muzieksken’ van de Pittemse fanfare) door de straten trekken en voor de nodige sfeer en ambiance zorgen en uiteraard zal ook de Kerstman niet ontbreken. Ook nu weer zal de Tieltstraat tot middernacht verkeersvrij zijn van aan de Verbieststraat tot aan de Broeders Maristenstraat, net als de Kerkstraat en het Broeders Maristenplein. De toegang is overal gratis. Info kan je vinden op de Facebookpagina van Unizo Pittem-Egem, op de Facebookpagina Winternacht 2024 of via de QR-code op de affiches in de deelnemende winkels.”