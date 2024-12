Vol huis voor eindejaarsbingo in dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke

De bingotornooien, die in het dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke worden georganiseerd, krijgen hoe langer hou meer succes. Met de eindejaarsbingo zat de feestzaal tjokvol. Het werd dus een heel aangename bedoening. De komende dagen staan nog tal van activiteiten op het programma in het dienstencentrum.

“We organiseren hier in onze dienstencentrum tal van activiteiten”, steekt centrumleidster Ines Cardoen van wal. “Enkele jaren geleden zijn we gestart met één bingonamiddag per jaar. Een groot succes, maar om de spanning op peil te houden, werd er beslist om deze bingonamiddagen niet op maandelijkse basis te organiseren. We voorzien telkens een welgevulde prijzentafel en dit willen we zo houden.”

Klaaskoeken

“Om toch aan de vele vragen te voldoen, organiseren we nu een eindejaarsbingo waarbij de deelnemers een koffie krijgen met cake. Vervolgens worden er twee bingospelletjes gespeeld en daarna is het tijd voor lekkere klaaskoeken met koffie of chocolademelk. Indien er dan nog tijd rest, spelen we nog een afsluitend bingospel. We zorgen ervoor dat de prijzen mooi verdeeld worden.”

“Wie een volle verticale of horizontale lijn heeft, mag een prijs komen kiezen. Vijf winnaars bekronen we met een prijs indien ze twee volle lijnen hebben, idem voor vijf winnaars die een diagonaal kruis kunnen voorleggen en er is een hoofdprijs voor wie als eerste een volle kaart weet te tonen. Dit jaar hebben we iets meer dan 120 deelnemers, een onverhoopt succes! We hopen volgend jaar verder te kunnen gaan met deze ontspannende namiddag. Hierbij dank ik de vele vrijwilligers die zorgen voor de service aan tafel of die als jurylid de bingokaarten controleren.”

Bezinning en beweging

“Ondertussen is er volop voorbereidend werk voor de volgende activiteiten waaronder op 20 december van 10 tot 11 uur een kerst- en eindejaarsbezinningsmoment met eucharistieviering met pastoor Claerhout. Die dag hebben we ook nog de winterkaarting van de Deevekaarters, 14 tot 16.30 uur.

Op 19 en 26 december, telkens van 9 tot 10 uur, houden we ons fit tijdens de les ‘eenvoudig bewegen’. We plannen de nieuwjaarsreceptie van het lokaal dienstencentrum op dinsdag 14 januari 2025 van 14 tot 19 uur.”