VIVA Blooming organiseert voor het eerst winterbeurs Under the Tree

Bloemenzaak VIVA Blooming in Spiere-Helkijn organiseert voor het eerst een uniek event om lokale, ambachtelijke ondernemers in de spotlights te zetten van de ruime regio Spiere-Helkijn en Zwevegem. Op ‘Under the Tree’ op donderdagavond 21 november vind je originele kerstcadeaus, prachtige kerstdecoratie, heerlijke winterdrankjes en hapjes, minifotosessies en nog zoveel meer.

“We zijn enthousiast om iedereen uit te nodigen voor ons allereerste evenement ‘Under the Tree’ in Spiere-Helkijn”, vertelt Diederik Danneels, initiatiefnemer en eigenaar van VIVA Blooming. “Dit unieke gebeuren, dat plaatsvindt nu donderdagavond in de grote serres van onze winkel, is de ideale gelegenheid om lokaal te shoppen en in de kerstsfeer te duiken. Het is de ideale gelegenheid om onze lokale handelaars te leren kennen. Met ‘Under the Tree’ willen we de inwoners aanmoedigen om kerstinkopen te doen bij ondernemers uit de regio Spiere-Helkijn en Zwevegem. Bezoekers kunnen er inspirerende cadeau-ideeën ontdekken, winterse gerechten proeven, de gezelligheid van een winterbar ervaren en genieten van een leuke wedstrijd ‘nagelen’. Bovendien is er de mogelijkheid om kerstfoto’s te laten maken door een professionele fotograaf.”

Kerstsfeer

“Onze winkel is omgetoverd tot een warme, uitnodigende winterse setting. De indeling van de winkel is voorzien van een wandeltraject, zodat bezoekers op een rustige en gezellige manier het evenement kunnen ontdekken.”

Ervaren eventflorist Diederik heeft met zijn creativiteit en vakkennis de ruimte een magische sfeer gegeven die de kerstsfeer nog meer tot leven brengt. “Dit is iets anders dan anders, een totaal ander concept”, gaat hij verder. “Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen, en we willen mensen in de regio de kans geven om een fijne avond door te brengen vol gezelligheid en warmte. Dit is voor ons het belangrijkste.”

Praktisch

‘Under the Tree’ vindt plaats op donderdag 21 november van 18 tot 22 uur bij VIVA Blooming, Stationsstraat 61 in Spiere-Helkijn. Deelnemers zijn: Illustra’lies met originele (kerst)kaartjes, Hoeve de Drie Linden met streekproducten, kapsalon Chloë met handgemaakte juwelen, Stenenatelier Gwendoline met unieke kristallen, Kleine Eekhoorn met handgemaakte & gepersonaliseerde geschenken, Keramiek Sandrine, Handmade by Caroline met kledij voor jouw kleine spruit, Pepper Socks met coole en grappige sokken, Atelier Moon met ambachtelijke keramiek, haken met Sja’croch: tassen, manden en meer, slagerij Crul brengt zijn signatuurgerecht – wildpaté – mee, Little Handmade Stories met chocolade en ambachtelijk snoepgoed, Atelier Fika met beeldende kunst en Mallows met ambachtelijke marshmallows. Voorts brengt sterrenrestaurant L’Envie je in de feeststemming met hun wijnboxen en eindejaarsmenu en zorgt fotografie Sarah Verstraete voor de mooiste kerstfoto’s. Er is tot slot ook een winterbar met lekkers door Café De France.