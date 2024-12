Vierde oldtimerbeurs Prewar Days

De broers Michael uit Woesten en Lawrence Bossaert organiseren de vierde editie van Prewar Days. Deze internationale oldtimerbeurs heeft plaats op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december in Kortrijk Xpo. Dit jaar staat volledig in het teken van een bijzonder jubileum: de viering van 100 jaar Bugatti Type 35, een icoon in de autogeschiedenis, naast de legendarische cyclecars.

“Met meer dan 60 exposanten uit acht verschillende landen en een indrukwekkende verzameling van meer dan 150 voertuigen, is Prewar Days een paradijs voor elke oldtimerfan. Verdeeld over een oppervlakte van ruim 6.000 m², kun je niet alleen genieten van de prachtig gerestaureerde auto’s, maar ook van diverse stands met boeken, onderdelen, documentatie en vintage automobilia”, zegt Michael Bossaert. “Dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van de Bugatti Type 35, een auto die niet alleen door zijn design, maar vooral door zijn prestaties op het circuit bekend staat.”

Cyclecars

“Met zijn lichte gewicht, innovatieve techniek en onmiskenbare schoonheid werd de Type 35 de meest succesvolle raceauto van zijn tijd. Met meer dan 1.000 overwinningen op zijn naam, is deze Bugatti een absolute legende. De expositie zal ook een speciale focus hebben op cyclecars: compacte, vaak handgemaakte voertuigen die begin de 20ste eeuw populair waren door hun toegankelijkheid en sportieve karakter”, aldus nog de broers Bossaert. Dit jaar biedt Prewar Days een ruimer en exclusiever aanbod aan originele oldtimeronderdelen aan. (AHP)

Tickets in voorverkoop (met korting): www.prewardays.be