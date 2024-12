Vier reischeques te winnen met eindejaarsactie

Bedrijvig Zedelgem en het gemeentebestuur organiseren opnieuw een eindejaarsactie. Dit jaar vallen er vier reischeques van maar liefst 575 euro te winnen. “Bij iedere handelaar worden dan ook nog eens drie, vijf of tien bonnen van 20 euro getrokken”, zegt economieschepen Ann Devriendt.

De adviesraad voor lokale economie Bedrijvig Zedelgem en het gemeentebestuur organiseren opnieuw een eindejaarsactie. Dit jaar loopt die van vrijdag 6 tot en met dinsdag 31 december. “Bij elke aankoop in een van de deelnemende handelszaken kan er een invulstrookje ingevuld worden. Dat kan dan in de voorziene wedstrijdurne gedeponeerd worden. Je herkent de deelnemende handelszaken aan de kerstbomen met groene lichtjes en stickers”, begint schepen van Lokale Economie Ann Devriendt.

Betaalkaarten

De prijzenpot wordt opgesplitst in vier reischeques van 575 euro. Die zijn in te ruilen bij Vandamme Reizen in Veldegem. Per deelnemende handelaar zijn er ook nog eens drie, vijf of tien Zedelgemse betaalkaarten te winnen met 20 euro betaaltegoed. “Uit de overige bonnen worden dan de vier winnaars van de reischeques getrokken. De loting van de vier hoofdprijzen zal plaatsvinden op de nieuwjaarsreceptie van Bedrijvig Zedelgem op donderdag 30 januari. Alle winnaars zullen gecontacteerd worden.” (BC)

Info: www.bedrijvigzedelgem.be