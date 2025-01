Verschillende nationaliteiten komen samen voor gezellig feest in Ten Patershove

In LDC Ten Patershove in Diksmuide was er onlangs een gezellig samenzijn voor al wie dat wou. Het was dan ook een beetje de wereld in een notendop die samen feestvierde. Deelnemen was gratis, je moest alleen een dessertje meebrengen voor het dessertenbuffet. Er was gratis koffie en thee. Met een 100-tal deelnemers, die elk een geschenkje kregen, was de opkomst een groot succes. De geschenkjes werden ingezameld door ’t Schoederkloptje uit Zarren en de organisatie lag in handen van LDC Ten Patershove en Femma Kleurrijk. (foto ACK)