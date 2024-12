Verlichte kerstparade door Wervik, Kruiseke en Geluwe lokt duizenden toeschouwers

De tweede editie van de verlichte kerstparade in Wervik, Kruiseke en Geluwe werd vrijdagavond een groot succes. Langs het parcours stonden duizenden mensen. De organisatoren van de Landelijke Gilde Wervik-Geluwe, KLJ Wervik-Geluwe en Ferm Wervik-Geluwe-Kruiseke mogen tevreden zijn.

Dit jaar werd gekozen voor een ander parcours. Vorig jaar ging het eerst richting Geluwe om dan via Kruiseke terug te keren naar de startplaats in de Robert Klingstraat op de industriezone in Wervik. Dit keer was het eindpunt het GC Gilwe in de Wervikstraat in Geluwe.

In de Robert Klingstraat startte een heel lange colonne van een zeventigtal kleine en grote landbouwtractoren en trucks. De deelnemers deden de voorbije week urenlange inspanningen om het allemaal zo mooi mogelijk te versieren. Het was een kerstparade met kerstmannen, kerstmutsen, reeën, herten, kerstbomen en zelfs vliegende paarden. Met veel muziek en zelfs vuur en …sneeuw vanop de wagen van dansschool DR Company.

Belleman Nick Pauwels wenste op de startplaats iedereen een goede vaart. Op kop reden een tiental kerstmannen op fietsen en tandems met veel licht in alle mogelijke kleuren. Een initiatief van veloclub Willen is Kunnen uit Kruiseke die er voor de eerste keer bij was.

Aan blikvangers in de lange colonne ontbrak het alvast niet. Zo was er het treintje van Demyfruit, aardbeien Koen Depraetere en ’t Gilwes bintje allen uit Geluwe, hoevewinkel ’t Hofstee en aardbeien Stijn beiden uit Wervik.

Verder was er de praalwagen van Chiro Speratoker uit Geluwe, tuinen Cedric Tandt uit Kruiseke, de brandweer Wervik met op het dak twee vuurspuwers, Aveve Obin, dakwerken Descamps uit Geluwe en wijndomein Ravenstein uit Kruiseke. Vakantiewoning Hoeve 203 maakte promotie voor de opening komend voorjaar in de Ieperstraat in Geluwe. Ho Ho Ho, Prettige Feesten, Merry X Mas en nog zoveel meer was talrijk te zien.

De organisatoren van de Landelijke Gilde Wervik-Geluwe, KLJ Wervik-Geluwe en Ferm Wervik-Geluwe-Kruiseke zorgden zelf voor verschillende deelnemers en men bouwde op de karren hier en daar zelfs een feestje.