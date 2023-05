Verken vanaf vandaag Kortrijk met SUP of luxesloep

Wie Kortrijk wil verkennen vanop het water kan dat voortaan vanop een stand up paddle van SUP SUP CLUB of de luxesloep Cruize I van CRUIZE46. Om te vallen van een SUP moet je al moeite doen, maar het is schepen Wouter Allijns toch gelukt.

SUP SUP CLUB brengt op de Kortrijkse binnenwateren een primeur in ons land. Van zonsopgang tot zonsondergang kan je dankzij een innovatief en modulair SUP-station je board, peddel en waterdicht telefoonhoesje eenvoudig via een QR-code uit een locker halen. SUP SUP CLUB werd 4 jaar geleden opgericht in Nederland door Sol Wortelboer (39). Nu breidt hij zijn ‘SUP 2 GO’-concept uit naar België, met drie nieuwe stations in Lo-Reninge, Mendonk en Kortrijk.

“Destijds begon ik met een klein supschooltje, maar dat sloeg zo goed aan dat ik steeds meer plekjes begon in te nemen. Ik kon me echter moeilijk verdelen over al die locaties. De beste oplossing was om lockers te voorzien en stations neer te zetten waar water is.” Het Kortrijkse station aan de Handelskaai ter hoogte van de Kasteelbrug biedt plaats voor acht boards. Wie wil suppen, reserveert eenvoudig online een tijdslot via www.supsupclub.com.

“Peddelsurfen is een heel toegankelijke watersport voor jong en oud, je mag zelfstandig op het board vanaf 18 jaar. Het is ook een ideale teambuildingactiviteit. We voorzien een instructievideo van vijf minuten waarin alle basistechnieken worden uitgelegd. We bieden eveneens groeps- en privélessen aan en organiseren river cleanups”, zeggen uitbaters Kimberly Coeck (29) en Ditmar Logghe (30). Inclusief huur van materiaal kost een uurtje peddelsurfen 13,5 euro.

“Waterrecreatie in Kortrijk kent een ongeziene groei en vanaf nu hoort ook SUP daarbij. De Handelskaai wordt trouwens binnenkort nog veel interessanter voor waterliefhebbers als de Leieboorden verder verlaagd zijn. Daarom pleit ik eveneens voor openwaterzwemmen”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport. Dat bewees hij alvast zelf met een val in de Leie tijdens zijn SUP-initiatie.

Aan de aanlegsteiger vind je sinds vandaag ook CRUIZE46 van Kortrijkse vrienden Mathieu Algoet (34) en Joran Olieux (32), zij pakken uit met een luxeversie van bootverhuur. “Vorige zomer kochten we onze eerste kleine speedboot en gaven deze meteen een upgrade. Een project dat meteen smaakte naar meer. We vonden het zo’n zonde dat niet iedereen hiervan kon genieten”, zegt Joran. Zo werd CRUIZE46 opgericht in het najaar van 2022. Het duo schafte zich een splinternieuwe luxe sloep aan, Cruize I met plaats voor 4 à 6 personen, met ingebouwde lichten en muziek. “In het basispakket voorzien we een fles plat- of bruiswater, een fles fruitsap en een fles cava of wijn, of zes lokale biertjes. Daarnaast kan je ook een ontbijtmand of tapasplank bestellen en kan je een kapitein bijboeken. We zijn op alles voorzien.” Meer informatie vind je op www.cruize46.be.

Tijdens de zomermaanden ontdek je er ook TANKKD waarbij je met een watertank langs bekende stadsgezichten als de Broeltorens of de verlaagde Leieboorden roeit.