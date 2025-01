Vanaf maandag sluit Plopsaqua in De Panne voor rest van de maand voor grondig onderhoud

Vanaf maandag zal Plopsaqua in De Panne een kleine maand gesloten zijn voor ingrijpende onderhoudswerkzaamheden. Zo wordt er gewerkt aan de douches, het 25-meter bad en de decoratie in het zwembad. Ook het zwemmen voor onder andere scholen en bezoekers uit De Panne kan niet doorgaan. Normaal heropent Plopsaqua op zaterdag 1 februari.

Wie nog wil gaan zwemmen in Plopsaqua kan daarvoor dit weekend terecht, maar vanaf maandag 6 januari wordt het complex de rest van de maand gesloten. “Tijdens de sluiting van Plopsaqua De Panne voeren we een aantal herstellings- en onderhoudswerken uit aan de zwembaden, glijbanen, wandelpaden en technische installaties”, meldt Plopsaland. Er wordt dus gewerkt aan het 25-meter bad, de douches en de decoratie in het zwembad. “Om de hinder voor bezoekers zo veel mogelijk te beperken, zal Plopsaqua De Panne van 6 tot en met 31 januari gesloten blijven, zodat de werken op de kortst mogelijke termijn uitgevoerd kunnen worden.”

Veiligheid garanderen

De sluiting heeft ook gevolgen voor de omwonenden, scholen en verenigingen in de buurt. “Het lokaal bestuur sloot in 2011 een overeenkomst met Plopsaland De Panne na de afbraak met het gemeentelijke zwembad op de Oosthoek”, meldt het gemeentebestuur. “Zij kunnen aan een voordelig zwemtarief terecht in Plopsaqua. Gezien het zwembad regelmatig gebruikt wordt door deze doelgroep is het in het algemeen belang dat het zwembad op regelmatige basis een groot onderhoud krijgt om de veiligheid te blijven garanderen.”

Iedereen werd op de hoogte gebracht en tijdens de onderhoudswerken staan bijvoorbeeld geen zwemlessen gepland. (JH)