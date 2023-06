Zomeraanbod biedt voor elk wat wils in de Rodenbachstad

De zomer heeft heel wat moois in petto in de Rodenbachstad. Er zijn optredens, je kan genieten in een van de zomerbars, er worden sportieve activiteiten aangeboden, maar er is ook plaats voor cultuur. En voor de culinaire liefhebbers is er de actie ‘Gebeten door Roeselare’, waarbij lokale chefs je een passend menu voorschotelen.

Zowel de inwoners van Roeselare als zij die niet in de stad wonen, moeten hun ding vinden in het zomeraanbod van Roeselare. Onder de noemer ‘Gebeten door Roeselare’ stelde de stad deze week een resem activiteiten voor. Allemaal mooi gebundeld in een gelijknamige toeristische brochure. “We willen zowel bezoekers als eigen inwoners verleiden”, horen we van burgemeester Kris Declercq. “Culinaire ervaringen, gezellige pop-upbars, beleving op het water, bruisende evenementen en nog veel meer, zorgen voor een onvergetelijke zomer in het kloppend hart van West-Vlaanderen.”

Culinaire toppers

“In een selectie restaurants kan je deze zomer genieten van een gastronomisch ‘Gebeten door Roeselare’-menu. Proef van het culinaire DNA van de stad met een twee- of driegangenmenu aan een voordelig tarief. Verwacht je aan culinaire hoogstandjes met een Roeselaarse touch. Het startschot wordt gegeven op zondag 25 juni tijdens een evenement met foodtrucks op het De Coninckplein. Dan kan iedereen al komen proeven van wat de negen deelnemende chefs aan het ‘Gebeten door Roeselare’-menu voor jou in petto hebben!”, verduidelijk schepen van Toerisme Matthijs Samyn.

Vanaf maandag 26 juni starten er drie culinaire periodes waaraan telkens drie restaurants deelnemen. In volgorde gaat het om CRKL, Le Nord en Mania-K Café (26 juni 23 juli), d’Hofstee, Fonduehuis La Paix en Suurplas (24 juli 20 augustus) en Eethuis De Steeg, Gastro Henri en Pieter Kookt (21 augustus 17 september).

Zomerspeelplaats

Genieten kan je deze zomer in de pop-upbars in het stadspark en aan de kop van de vaart, maar natuurlijk ook op de vele terrasjes in de stad. Bijvoorbeeld aan de zomerspeelplaats op het Stationsplein die opnieuw van de partij is. “Wie wil, kan ook genieten van een heerlijke picknick in het Sint-Sebastiaanspark, Sterrebos of Bergmolenbos. Je picknickmand kan je vooraf reserveren om dan vervolgens op te pikken op het gevraagde tijdstip in een van de speciaal ontworpen gekoelde picknickkasten.

Muziek maestro

In de zomer van RSL zitten ook twee feestdagen waar Roeselare traditioneel inzet op muzikale beleving. Op 11 juli is er het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar organiseert Stad Roeselare ‘Vlaanderen Zingt’, een gratis muzikaal meezingevenement op de Grote Markt. Tijdens de Nationale feestdag op 21 juli kan iedereen zich laten betoveren door één van de nieuwe sterren aan het firmament: Pommelien Thijs. In haar voorprogramma warmt Paulien, winnaar van Regi’s academy het publiek op.

“De zomereditie van Villa Roslar is ook een blijver. Deze zomer gaan we opnieuw de boer op met iedere woensdagavond intieme concertjes van de Villa Roslar-artiesten op verschillende groene plekjes. Nieuw dit jaar is dat je tijdens die concertavonden kan genieten van lokaal lekkers, zo wordt het publiek extra ‘gebeten door Roeselare’”, gaat schepen Matthijs Samyn verder.

Karen Damen en co

“Na het succes van vorig jaar, keren De Parkies terug. Dansen in het park doen we deze zomer op donderdagavond op de Parkies 2023! Onder meer Margriet Hermans, Karen Damen, Mama’s Jasje en Gustaph komen deze zomer naar Roeselare. Op 17 augustus is er zelfs een seniorennamiddag met Gary Hagger.”

Dinsdag 15 augustus is dan weer een hoogdag voor de kleinsten onder ons, want de Ketnet Zomertour strijkt opnieuw neer in Roeselare. Samson & Marie, Kaatje en Like Me verwennen de oren van jong en oud op de Grote Markt. Tot slot kan de ‘iets oudere jeugd’ de zomer opnieuw traditioneel afsluiten op het gratis muziekfestival Trax. Op zaterdag 26 augustus.

Natourcriterium

De Roeselaarse theatermakers slaan ook deze zomer hun tenten op in het stadspark. Op zondagnamiddagen 16 juli en 20 augustus brengen toneelverenigingen verrassend theater in openlucht. Mis zeker ook niet de zomertentoonstelling ‘Roeselare Geworteld in Erfgoed’ in het Kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie.

“Roeselare is en blijft ook de stad van Koers! Het zomerse hoogtepunt voor wielerliefhebbers is al een paar jaar het Natourcriterium. Op dinsdag 25 juli kan iedereen zich opnieuw vergapen aan de Tourvedettes in de Roeselaarse binnenstad. Fiets je liever zelf? Dat kan in augustus tijdens ‘West-Vlaanderens Mooiste’. De nieuwste editie van één van de grootste meerdaagse fietsevenementen van het land, wordt dit jaar over twee dagen gespreid. Verschillende veelzijdige fietstochten en een wandeltocht vertrekken op 19 en 20 augustus richting een ander deel van de provincie.”

Tot slot zijn ook de torenzondagen terug, net zoals je cultuur kunt opsnuiven tijdens Kunstzomer in de Leiestreek of een bezoekje brengen aan Het Kunstuur in de Sint-Amandskerk.

“Achter ‘Gebeten door Roeselare’ zit opnieuw een stevige campagne die overal te zien zal zijn: op radio en tv, in verschillende kranten, op sociale media en zelfs op de kusttram! Zo wil Stad Roeselare ook de lokale economie een stevig duwtje in de rug geven”, besluit Matthijs.

Voor alle praktische info over het zomeraanbod, en nog veel meer, kan iedereen terecht op www.visitroeselare.be.