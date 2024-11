Winkelnaar Gilles Vens (22) zet komende zomer schouders onder opvolger Summerlake in De Meerhoek

Zes jaar lang streek Summerlake neer in De Meerhoek (het vroegere Kleine Meer) in de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel. De initiatiefnemers lieten eerder al weten dat ze vanaf nu kozen voor ander verhaal, dus lag de weg open voor horeca-ondernemer en Winkelnaar Gilles Vens (22). “Het concept krijgt een andere naam, maar we willen komende zomer ook eten en verzorgde dranken serveren. Maar we willen ook nog extra inzetten op beleving, met respect uiteraard voor de afspraken met de buren.”

Summerlake was allicht een van de best draaiende zomerbars in de regio, maar die runnen vergde ook heel wat energie. Gilles Vens, die eerder al Serre naar de tuin van het Blauwhuis in Izegem haalde, is de geknipte man om het initiatief over te nemen. De man achter de Iconic Group kan nog niet veel details kwijt, maar feit is dat je van vrijdag 18 juli tot en met zondag 17 augustus 2025 zeven op zeven terecht zal kunnen in De Meerhoek. De naam van het initiatief blijft voorlopig geheim. “In het voorjaar komen we met meer nieuws”, belooft hij. “De stevige funderingen van de afgelopen zes jaar van Summerlake willen we met respect gebruiken om een nieuw stevig concept uit te bouwen. De pop-up wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar kwalitatief eten en drinken gekoppeld zal worden aan de nodige beleving. Met de steun van Nadine Witdouck en Krist Vandemoortele en hopelijk ook de mensen van de streek. We hopen er een mooie zomer van te maken.”