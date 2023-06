Vzw De Statie organiseert ‘Zomerbar’ in Sijsele samen met Oranje op nieuwe locatie

De komende zomervakantie kun je op vier vrijdagnamiddagen terecht voor de ‘Zomerbar’ op het terras van het dagbestedingscentrum van Oranje op de zorgsite in Sijsele.

Het gaat om een samenwerking tussen vzw Oranje, bekend voor de opvang en begeleiding van mensen met een beperking, en de vzw De Statie, die sinds enkele jaren met tal van activiteiten weer leven in de Sijseelse brouwerij brengt.

Andere locatie

“Vorig jaar vond je ons nog aan het jeugdhuis Loco in de Stationsstraat, maar om praktische en financiële redenen heeft het evenement dit jaar plaats op het terras bij de lokalen van Oranje in de Brouwerijstraat, dus bij de zorgsite waar ook het OCMW en woon-zorgcentrum De Stek gehuisvest zijn”, zegt An Vannevel van vzw De Statie. “Sinds enkele maanden vind je er ook het Lokaal Dienstencentrum De Brouwerij, waar we ook graag mee willen samen werken.”

Verzoeknummertjes

De Zomerbar is geopend op de vrijdag 7 en 28 juli en 11 en 25 augustus, telkens vanaf 14 uur. “Op de openingsnamiddag 7 juli zullen Roland Van de Velde en Matteo Raesemont optreden. De kinderen kunnen die middag hun hartje ophalen dankzij de speelkar van Stad Damme”, gaat An Vannevel verder. “Op 28 juli zijn Freddy en Patrick er met hun disco Appache aanwezig om verzoeknummertjes te draaien. Op 11 augustus kun je genieten van de prachtige accordeonklanken van Jan Couvreur en we sluiten af op 25 augustus met Sijsele Zingt samen met opnieuw Roland Van de Velde.” Naast de muziek kun je er uiteraard ook genieten van frisse drankjes of een koffie met pannenkoek of een ijscoupe.