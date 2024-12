Febe (24) en Apollonia (32) organiseren creatieve kerstmarkt ‘Cosy Christmas Vibes’ in Staden

Febe Cuvelier (24) en Apollonia Mus (32) organiseren in Het SWOK in Staden de creatieve kerstmarkt ‘Cosy Christmas Vibes’. De markt wordt voor het eerst uitgebreid tot een tweedaagse en vindt op zaterdag 21 en zondag 22 december plaats.

“We organiseerden eerder al gelijkaardige beurzen in Koekelare en Kachtem”, vertelt Febe Cuvelier. “Naast Apollonia was ook Melissa Goyvaerts medeorganisator. Met ons drietjes organiseerdn we in Staden de beurs ‘After Summer Vibes.’. Omdat Melissa het te druk had, heeft ze jammer genoeg moeten afhaken voor onze eerste ‘Cosy Christmas Vibes’. Ook die kende vorig jaar heel wat bijval. In die mate dat we ‘Cosy Christmas Vibes’ uitgebreid hebben tot een tweedaagse.”

“‘Cosy Christmas Vibes’ kan je het best omschrijven als een leuke, warme kerstmarkt door creatieve makers. Momenteel zijn er, gespreid over de twee dagen, een 50-tal standhouders ingeschreven. De zondag zit eivol, maar op zaterdag zijn er nog enkele plaatsjes voor standhouders vrij. Er is een heel ruim en divers aanbod. Naast juwelen zullen er onder andere ook zeepjes, wenskaarten en schoonheidsproducten te vinden zijn. Er zijn ook een aantal stands ten voordele van goede doelen, zoals ten voordele van Kom op tegen Kanker en De Warmste Week.”

Kerstman en clowns

“Onze standhouders zijn in hoofdzaak hobbyisten en mensen die in bijberoep werken. De beurs staat dan ook synoniem voor creativiteit en zelfgemaakte zaken. We hebben ook voor kinderanimatie gezorgd onder de vorm van gratis glittertattoos. Zondag is er ook gratis grime en komt de Kerstman op bezoek. Van 14 tot 16 uur zijn er clowns van Kloen te gast. De opbrengst van onze ‘visput’ voor kinderen gaat overigens naar Kloen.