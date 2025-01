Unizo organiseert kerstboomverbranding

Unizo Sint-Eloois-Winkel pakt aanstaande zondag 12 januari uit met haar jaarlijkse kerstboomverbranding. Het evenement lokt al meer dan twintig jaar een pak volk naar het Sint-Hubrechtsplein. Door de coronacrisis kon de kerstboomverbranding twee jaar niet doorgaan, maar sinds 2023 is het evenement terug van even weggeweest. De kerstboomverbranding start om 17.30 uur. Unizo trakteert met gratis glühwein en een hapje. Andere dranken zijn aan democratische prijzen te verkrijgen. Op de foto zien we Pascal Dupont, Philip Seurynck en Wouter Dekyvere. (BF/foto JS)