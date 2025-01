Twee evenementen bij WTC Westkerke

WTC Westkerke organiseert twee sportieve evenementen: de 15de Poldertocht met de mountainbike en de derde Polderwegrit op zaterdag 18 januari. De Polderwegrit beslaat 51 km langs landelijke wegen richting Brugge. Deelnemers kunnen inschrijven vanaf 8 uur in sporthal Ter Beke, Bekestraat 16 in Oudenburg en de deelnameprijs bedraagt 5 euro.

De Poldertocht biedt mountainbikeroutes van 36, 48 of 56 km door de polders, inclusief enkele privéterreinen en een kasteeldomein. Startpunt is eveneens in sporthal Ter Beke, met een deelnameprijs van 6 euro. Inschrijven vanaf 8 tot 14 uur.

WTC Westkerke werd opgericht in 1987 als ‘De Toogvliegers’ met 13 leden. Onder leiding van oprichter en voorzitter Roland Laroye en bestuursleden Liliane Vandiedonck, Richard en Roger Ameele, vond de club aanvankelijk onderdak in café De Sportwereld en later in ’t Voorland in Westkerke.

WTC Westkerke is uitgegroeid tot een bloeiende wielertoeristenclub. Sinds 2010 leidt voorzitter Erik Ballière de club, bijgestaan door ondervoorzitter Marc Vanacker, penningmeester Johan Ballière en webmaster Stijn Mannens.

“De club telt nu 51 leden, waarvan er ongeveer 25 regelmatig fietsen. Er wordt gereden op zaterdag en zondag, met extra ritten op woensdagavonden tijdens de zomer”, vertelt Erik Ballière (68). “Ongeveer 15 leden beoefenen mountainbiken en sinds vijf jaar fietsen ook zo’n zes vrouwen actief mee tijdens het weekend en door de week. In de winterperiode gaan er verschillende leden spinnen in de sporthal in Eernegem.”

“Sedert een jaar zijn we overgegaan van een feitelijke vereniging naar een vzw. Jaarlijks organiseert WTC Westkerke twee wegritten richting Watou en Bulskamp. Daarnaast staat er elk jaar een daguitstap naar de Kemmelberg op het programma en een weekend in La Roche, waar de rit van Criquelion wordt gereden. Elk jaar gaan we met een 15-tal leden voor één week fietsen in Frankrijk. Dit jaar gaan we naar de Vogezen, maar we gingen reeds naar de Alpen en de Vercors. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten blijft WTC Westkerke een dynamische en actieve wielerclub in de regio”, besluit Erik. (SVE)