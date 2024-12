Transfo Intiem brengt veel volk op de been

Uitgenodigd door een speciaal verlichte watertoren vonden veel mensen de weg naar de Transfosite voor de eerste editie van Transfo Intiem. De reacties waren lovend. De installaties en diverse optredens werden gesmaakt. Op die manier toonde de Transfosite zijn veelzijdigheid en was het voor velen de ideale gelegenheid om de recentere realisaties op de site te zien. Het thema van de avond was eenzaamheid en dit kwam dan ook geregeld op het 750 meter lange parcours terug. Naar de vele positieve reacties te oordelen, mag dit zeker een jaarlijks gebeuren worden. Transfo Intiem was een organisatie van vzw Transfo Zwevegem, het lokaal bestuur Zwevegem en de Provincie West-Vlaanderen. (GJZ/foto GJZ)