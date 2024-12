Traditionele kerstmarkt op 20 en 21 december: “Meer kraampjes dan ooit”

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december staat Komen-Waasten opnieuw volledig in het teken van kerst. De traditionele kerstmarkt opent er wederom de deuren, met dit jaar meer dan veertig standhouders die er de trend zullen bepalen. “Hier staan de verenigingen centraal”, klinkt het.

Traditioneel: de term is uitermate gepast wanneer er wordt gesproken over de kerstmarkt van Komen-Waasten. Voor het eerst georganiseerd in 1995, toen nog onder impuls van het cultureel centrum, bleef het evenement jaar na jaar groeien. Ondertussen is het de vereniging van Komense handelaren, SIDEC, die de organisatie op zich neemt. Toch bleef het originele concept van de kerstmarkt ongewijzigd.

Verenigingen

“Het is eerst en vooral een plaats waar de verenigingen centraal staan”, klinkt het bij een tevreden organisatie. “Met de kraampjes kunnen ze niet alleen hun activiteiten tonen, ze kunnen ook de kas wat spijzen. Daarnaast is er ook heel wat plaats voor ambachten en handgemaakte geschenken. Alles wat je op een kerstmarkt kan verwachten, is aanwezig. Dit jaar kunnen we trouwens meer kraampjes dan ooit verwelkomen. Meer dan veertig verenigingen en handelaren hebben hun plaats al gereserveerd.”

Handgemaakt

De ambachtslieden en creatievelingen hebben dit jaar hun pijlen vooral op de kerstdecoratie gericht. “Bij die veertig standhouders zitten twintig crea-punten die een brede waaier aan versiering zullen aanbieden. Rode draad in het volledige aanbod: alles is handgemaakt. In sommige gevallen zullen ze zelfs ter plaatse hun creaties realiseren. Het maakt alles natuurlijk extra speciaal op die manier. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten, want ook de horeca zal stevig vertegenwoordigd zijn.”

De kerstmarkt gaat door op de site van de overdekte markt. Op vrijdag 20 december is iedereen er welkom vanaf 18 uur en worden de deuren om middernacht gesloten. Op zaterdag 21 december start de markt om 16 uur en sluit hij om 22 uur.

Toegang tot de markt is volledig gratis en er is een brede waaier aan animatie voorzien.