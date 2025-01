Tom Vanelslander zorgt voor lenige senioren

De club van lenige 55-plussers uit Ardooie heeft het jaar ingezet met een feestje. Het moet niet altijd turnen, sporten en zweten zijn… er mag wel eens geklonken worden op de sportieve vriendschap. Wekelijks komen ze bijeen voor een uurtje fitheid op dinsdagvoormiddag in de Ark. De gemeentelijke sportfunctionaris Tom Vanelslander begeleidt de groep en zorgt wekelijks voor variatie in het sportieve aanbod op maat. “Deze week ging het er feestelijk aan toe. Maar volgende keer halen we de sportieve achterstand in”, zegt Tom breed lachend. Voor alle info kun je in de Ark terecht. “Er is niet elke week een receptie”, lacht Luc Lambert van de 55-plussers. (foto JM)