Zonnig verlengd weekend lokt veel volk naar kust

De toeristische sector aan zee beleeft een topweekend. Westtoer noteerde 880.000 overnachtingen en 400.000 dagtoeristen. “De hernieuwde belangstelling van buitenlandse toeristen is een opsteker”, klinkt het maandag in een persbericht.

Het aantal overnachtingen van Belgische en buitenlandse vakantiegangers wordt op 880.000 geraamd. De nacht van zaterdag op zondag was de topper met meer dan 310.000 overnachtingen. Dat is het hoogste aantal van deze en vorige zomer.

De hotels noteren een gemiddelde bezetting hoger dan 95 procent. Buitenlandse reservaties zijn goed voor 30 procent. Buitenlandse toeristenkomen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Zeegangers uit Wallonië en Brussel zijn goed voor 25 procent van alle overnachtingen

“Vakantie in eigen land is meer dan ooit een trend. De kust blijft een favoriete bestemming van de Belgen en de hernieuwde belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter Westtoer.

Het aantal dagtoeristen wordt geraamd op 400.000. Topdagen waren zaterdag en zondag met telkens ruim 150.000 dagtoeristen. Door het aangekondigde wisselvalliger weer is de inschatting voor vandaag maandag ongeveer 95.000 dagtoeristen.