Zomer in Bredene brengt traditie en vernieuwing

Na twee jaren zonder evenementen trekt Bredene dit jaar alle registers open. “De Bredense zomer van 2022 wordt een mix van traditie en vernieuwing”, belooft toerismeschepen Alain Lynneel.

Bredene Festivalt staat midden augustus op de kalender en brengt met Kool & The Gang, Metejoor en De Kreuners heel wat moois naar het Paelsteenveld. De ticketverkoop van het festival loopt intussen al volop.

“Maar er is veel meer”, belooft toerismeschepen Alain Lynneel. “De Duynewake en Vlaanderen Feest staan al begin juli op het programma. Turkeyenhof Zomert, met folk in het pittoreske decor van het Turkeyenhof, en de traditionele ‘Dunegatfeesten’ (met straattheater, braderie, optredens…) op het Duinenplein, trappen de zomer echt op gang.”

Tijdens het weekend van de nationale feestdag slaat het Wild West Day Festival zijn tenten op in het Paelsteenveld en is er het traditionele vuurwerk “’Kom Grasduinen’ wordt dit jaar uitgebreid en staat zowel in juli als augustus op het programma. Op 23 juli en 13 augustus kan worden gefeest op het domein Grasduinen, midden in de Bredense campingzone.”

“Met de Ploviefeesten op het August Plovieplein, The Village in Bredene-Dorp en Turkeyenhof Zomert wordt trouwens niet alleen ingezet op de toeristische zone maar zijn er ook verschillende feesten in de wijken van Bredene.”

Komen deze zomer ook terug: de Lotto Muziekshows. “Met in juli Paul Michiels en in augustus niemand minder dan Camille staan topartiesten op het podium van het evenementenplein voor het MEC Staf Versluys. En tot slot maar niet in het minst kijken we heel erg uit naar de komst van Radio 2, die eind juli en begin augustus twee weken bij ons te gast is met ‘Een zomer vol muziek’.”

Beleving voor het gezin

Verder zijn er de hele zomer fietstochten, erfgoed- en begeleide wandelingen. De bij gezinnen populaire fietszoektocht komt terug en ook de Amuseroute, in samenwerking met Brouwerij Betsy, krijgt een vervolg. “De Amuseroute stopt op verschillende plaatsen in Bredene en zet hiermee onze lokale horecazaken in de kijker.”

Op zaterdag 6 augustus staat het Belgisch Kampioenschap Zandkastelen bouwen op het programma. En in juni is er ook plaats voor sportbeleving want Bredene zal de groepswedstrijden van de Red Flames op het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen op groot scherm uitzenden in het Staf Versluyscentrum. (MM)