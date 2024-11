Winnaars gehuldigd van succesvolle fietszoektocht

De toeristische fietszoektocht van de gemeente Heuvelland in samenwerking met Coeur de Flandre was terug een schot in de roos.

De verschillende winnaars mochten nu hun prijs komen ophalen. Kristof Commeyne uit Sint-Eloois-Winkel won een dagarrangement in Heuvelland, Sofie Desmet uit Lendelede won een verblijfsarrangement in Coeur de Flandre en Hubert Plancke-Huyghe won een overnachting in een B&B in Heuvelland. Voor Virginie Vanhie, Franky Desnouck, Wouter Commeyne, Nathalie Commeyne, Claude Buttin en Françoise Castrique was er een mooie streekmand voorzien. De winnaars worden omringd door de burgemeesters van Heuvelland en Sint-Jans-Cappel en de organisatoren van de zoektocht.