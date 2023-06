Waterkwaliteit in de badzones ter hoogte van Noodstrand-Christinastraat en Koninginnelaan in Oostende weer in orde om te zwemmen

Op 21 juni was een vuilwaterstroom in zee terechtgekomen waardoor het afgeraden werd om te zwemmen ter hoogte van Noodstrand-Christinastraat en Koninginnelaan. Ondertussen is de waterkwaliteit opnieuw optimaal.

Door de hevige regen van dinsdag was een vuilwaterstroom in het kanaal terechtgekomen en naar zee afgedreven. Daarom werd het op 21 juni afgeraden om te zwemmen ter hoogte van Noodstrand-Christinastraat en Koninginnelaan.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij lieten ondertussen weten dat de waterkwaliteit weer in orde is. Iedereen mag opnieuw zonder zorgen zwemmen in alle badzones in Oostende.