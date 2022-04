Vzw Ronduit tovert een glimlach op het gezicht van elk kind: “Op kamp in een familiale sfeer”

Vzw Ronduit is een nieuwe organisatie voor kinder- en jongerenkampen, evenementen en teambuildings. Respect, natuur, diversiteit en teamspirit zijn maar enkele van de waarden die ze hoog in het vaandel dragen én die ze via hun kampen willen meegeven aan de kinderen.

Er waren eens drie vrienden met een gemeenschappelijke passie… Zo begint het sprookje van Simon Deseure, Nele Herreman en Tim Moerman. Collega’s Tim en Simon organiseerden vorig jaar een kamp naar Zweden voor hun leerlingen. Dit smaakte naar meer en tijdens een kanotocht rijpten de plannen. Samen met Nele, de vrouw van Simon, richtten ze vzw Ronduit op. Vzw Ronduit organiseert kinder- en jongerenkampen en op termijn willen ze ook evenementen en teambuildings aanbieden. “Onze grote passie is werken met kinderen”, vertelt Nele. “Onze kampen onderscheiden zich door de familiale sfeer, de kinderen zijn geen nummer bij ons.” Daarnaast willen ze de deelnemers ook enkele waarden meegeven, want de naam Ronduit is niet lukraak gekozen. De R staat voor Respect, O voor Oplossingsgericht, N voor Natuur, D voor Diversiteit, U voor Uitdagend, I voor Innovatief en T voor Teamspirit. “Al onze kampen zijn opgebouwd rond deze zeven letters”, vertelt Simon. “Kinderen beseffen niet meer welke mogelijkheden de natuur ons biedt, wij willen hen opnieuw verwonderen. We willen de gastjes ook leren samenwerken. Corona heeft onze maatschappij nog individualistischer gemaakt dan ze al was en wij willen dat terug omkeren.”

We starten bescheiden, maar we hebben nog veel dromen

Privé-eigenaars

Naast hun pedagogische ervaring als leerkracht, hebben Tim, Nele en Simon een rijk verleden in het jeugdwerk. Ze kunnen bovendien ook rekenen op een uitgebreide ploeg betrouwbare monitoren. Toch verliep niet alles even vlot. “Het was heel moeilijk om geschikte kampplaatsen te vinden”, vertelt Nele. “Maar als inwoners van Roeselare hebben we dan contact opgenomen met het Rokken en ook De Boerderie in Veurne geloofde in ons project. “Het is een geluk bij een ongeluk dat we bij deze lokale privé-eigenaars terechtkunnen. Wij versterken elkaar.” “We starten bescheiden, maar we hebben nog veel dromen”, weet Tim. Dit jaar ligt de focus op kampen, maar vzw Ronduit wil ook steeds meer inzetten op het organiseren van events als communiefeesten en teambuildings. “Niets is onmogelijk: een huwelijksfeest middenin een weide of een survivaltocht als communiefeest, we doen het!” gaat Tim verder. En ook in de kampen willen ze evolueren. “Op termijn willen we kampen aanbieden voor mensen met een beperking. Een volledig kamp uitwerken voor die doelgroep vergt meer tijd en organisatie, maar ook nu al staan we open voor vragen.”

Van 3 tot 14 jaar

Kon je nog geen kamp scoren voor de zomer en heb je zin in een uitdagend kamp waar je kan koken, ravotten in de natuur, met dieren werken en zelfs Minecraft spelen in real life? Dan ben je bij vzw Ronduit aan het goede adres. Ze bieden kampen aan voor kinderen van 3 tot 14 jaar, in Roeselare en Veurne, met en zonder overnachting. (LC)

Voor elk wat wils dus. Ben je geprikkeld door de initiatieven van Ronduit? Neem dan zeker een kijkje op hun website www.ronduit.be.