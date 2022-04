Vensterlanden, fietslus van zestig kilometer in het wiel van 150 jaar Stijn Streuvels

Honderdvijftig jaar na de geboorte van Stijn Streuvels verrijzen vijf artistieke interventies in het Streuveliaanse landschap tussen Leie en Schelde. Een fietslus van ongeveer zestig kilometer brengt je in het wiel van Stijn Streuvels die zelf een fervent liefhebber van het rijwiel was.

Vanaf 23 april tot 25 september zijn er vijf monumenten te ontdekken in het landschap tussen Leie en Schelde. “Het zijn vijf tijdelijke vensters die Stijn Streuvels’ kijk op landschap en mensheid confronteren met onze hedendaagse blik”, vertelt projectcoördinator 150 jaar Streuvels Jonas Vandeghinste (42). “Streuvels peilde in zijn typerende kleurrijke en beeldende taal naar de zin van het leven en behandelde universele thema’s als natuurbehoud, vakmanschap, migratie en psychologische kwetsbaarheid. Deze veelzijdigheid bood een schat aan aanknopingspunten om zijn ‘wegen’ naar een hedendaagse context te hertalen wat leidde tot de vijf gekozen universele thema’s van de vensters: natuur(behoud), migratie, rouw en trauma, ambacht en taal.”

De vorm- en uitwerking hiervan gebeurde via een co-creatie-traject met ambassadeurs met diverse achtergronden uit de natuur- zorg- en kunstensector, namelijk Natuurpunt, Magnolia Collective, Bolwerk, De MaRe en de Stedelijke Kunstacademie Waregem. Iedere interventie wordt bovendien ‘gedragen’ door een passende ‘soundscape’. De componisten zijn volgende toonaangevende muzikanten: Patricia Vanneste, Sander Verstraete, Pieter Theuns, Gert-Jan Loobuyck en Siga & Tokalah. “Voor mij is dit kunstenproject zeer geslaagd omdat jonge mensen geïnspireerd raken en een eigen verhaal maken van Streuvels’ werk”, aldus coördinator Het Lijsternest Thomas Jacques (32). “Het geeft ook mij als Streuvelskenner een andere invalshoek.”

Praktisch

Het kunstenparcours ‘Vensterlanden’ is vanaf 23 april tot en met 25 september 2022 doorlopend te bezoeken. De gratis fietskaart geeft je niet enkel de juiste route aan van het traject, maar geeft ook extra info en leuke zijsprongetjes mee. Een exemplaar kan opgehaald worden in het Lijsternest te Ingooigem of in het toeristische infopunt van één van de deelnemende steden en gemeenten uit de regio. Via www.vensterlanden.be vind je meer info over dit project.

Vensterlanden XL

Tijdens ‘Vensterlanden XL’, het festivalweekend van 20 tot 22 mei, zal een bont programma aan workshops, activiteiten en performances de vensters feestelijk begeleiden. Het worden zo echte vrijplaatsen die culturele en niet-culturele actoren uitnodigen om met de taal en universele thema’s van Streuvels aan de slag te gaan.

Infopunt

Het Lijsternest in Ingooigem is de mooie, authentiek bewaard gebleven woning en werkplek van de schrijver Stijn Streuvels. Stijn Streuvelsstraat 25, 8570 Ingooigem (Anzegem). Open telkens van woensdag tot zondag, van 11 uur tot 12 uur 30 en van 13 uur tot 17 uur.