Stadsspel Urban Hunt nu ook in Roeselare beschikbaar

Het stadsspel Urban Hunt kon je eerder al spelen in Gent en Ieper, maar het is nu ook beschikbaar in Roeselare. Wij spraken met Klaas Lannoy (32) die samen met Roel Vaneyghen (32) initiatiefnemer is.

“De spelers komen toe in een grote groep, dat kan zijn in kader van teambuilding, een groep vrienden of familie. De grote groep deelt zich op in kleine groepjes en die kleine teams nemen het tegen mekaar op”, legt Klaas uit.

Het spel werkt met een puntensysteem en die punten kan je verdienen door creatieve opdrachten te volbrengen, elke opdracht heeft een verschillend puntenaantal. “Er zijn verschillende vormen van opdrachten, een afbeelding, audiofragment, een foto getrokken door een drone, of een illustratie van onze tekenares. De creativiteit bij die opdrachten is zeer belangrijk bij ons.”

Ontstaan van Urban Hunt

In 2016 en 2017 organiseerden de vrienden een versie van de populaire quiz De Slimste Mens ter Wereld over en in Beselaere. Dat was zo’n groot succes dat Klaas en Roel verder droomden. “De laatste speelavond liep het helemaal uit de hand, de mensen konden de zaal niet meer binnen. Na die quiz zagen wij dat wanneer je een sterk concept combineert met sterke software je zeer veel wegen uit kunt”, vertelt Klaas. Roel is als software ingenieur het brein achter de technologie, hij kwam ook op het idee om een stadsspel te maken. “In 2018 kwam er een eerste versie uit die nog zeer summier was. In de coronatijd 2020-2021 een nieuw spel gebouwd die veel beter was. Na veel testen met spelers en inlezen van wetenschappelijke literatuur over spelen is de versie van Urban Hunt zoals we hem nu kennen ontstaan”, legt Klaas uit.

De link met de stad

Elke opdracht binnen Urban Hunt is verbonden aan de stad waarin het spel zich afspeelt. Klaas Lannoy geeft een voorbeeld uit het stadsspel van Roeselare. “De deelnemers zien in de app een kaart uit de 17de eeuw van Roeselare en ze zien ook een hedendaagse dronefoto vanuit hetzelfde standpunt genomen. En dan vragen we om naar een bepaalde locatie te staan waar vroeger een gebouw stond die nu niet meer bestaat. Daar kunnen ze dan iets gaan vinden.” Klaas merkt ook dat de tussensteden beter draaien dan de meer toeristische steden. “In Antwerpen, Brugge is er veel massatoerisme waardoor het spel minder goed draait daar. Vooral de steden zoals Ieper, Mechelen, Leuven en nu dus ook Roeselare. Ook de mond-op-mond reclame is sterker in deze tussensteden.”