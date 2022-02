STad en Waak geven historische site goed te Beaulieu nieuwe invulling: “Mooie plek voor traag toerisme”

De samenwerking tussen het stadsbestuur en het maatwerkbedrijf WAAK uit Harelbeke voor de uitbouw van de historische hoeve Goed te Beaulieu in Beveren-Leie krijgt verder vorm. Het woonproject voor kwetsbare personen opent in 2025 de deuren, net als het bijhorend traag café.

De historische hoeve ligt pal naast de Leie, op een boogscheut van natuurgebied De Zavelput en de begraafplaats in de Sint-Jansstraat. Het landgoed is zo’n 25.000 m2 groot en omvat weiland, een woning en enkele schuren en stallen. De geschiedenis van het Goed te Beaulieu gaat terug tot de vijfde of zesde eeuw, toen het dorp gesticht werd. Tot 1940 gold de omgeving van de hoeve als het centrum van Beveren-Leie, dankzij de aanwezigheid van de – tijdens de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerde – parochiekerk.

In 2016 slaagde de stad er na jaren onderhandelen in om de hoeve aan te kopen, voor net geen half miljoen euro. Hoewel het stadsbestuur lang plannen had om er een bed and breakfast of een kinderboerderij met een horecazaak onder te brengen, stapte de CD&V-meerderheid vorig jaar af van dat idee. Na een zoektocht naar partners komt het nu tot een samenwerking met Groep WAAK. “De site wordt de komende jaren verbouwd tot een mooie plek voor traag toerisme in combinatie met een woon- en dagbestedingsproject voor mensen met een beperking”, zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V).

De deuren van het woonproject en het traag café openen in 2025

Bovendien wordt de site opengesteld voor het publiek, via een toeristisch aanbod dat WAAK zal uitwerken. “Het kan onder meer gaan over een kruidentuin, pluktuin of een fruitboomgaard. Maar ook een traag café staat op de planning”, zegt schepen van Toerisme Pietro Iacopucci (CD&V), die nog overleg pleegt met Toerisme Vlaanderen en Westtoer. “Wie langs de Leie passeert, zal er halt kunnen houden om even te verpozen en lokale producten te nuttigen.”

Zelfstandige uitbating

Tot 2025 nemen het stadsbestuur en WAAK de tijd om het precieze concept uit te werken, aangezien Erfgoed Vlaanderen mee waakt over de invulling van de hoeve. In de loop van 2025 zou de site bewoonbaar moeten zijn. Het is de bedoeling dat het maatwerkbedrijf de uitbating zelfstandig op zich neemt. (PNW)