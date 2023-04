Provincie lanceert interactieve tochten langs WO I-erfgoed

De provincie West-Vlaanderen lanceerde woensdag in Diksmuide de nieuwe interactieve fietstochten ‘Landscape Voices’ die jongeren met de fiets het historische landschap van WO I laten ontdekken.

Op verschillende stopplaatsen, aan bijzondere erfgoedplaatsen, krijgen ze via de erfgoedapp dilemma’s voorgeschoteld.

Startplaatsen

“Het project is ontstaan bij de erfgoedcel van de provincie en past binnen het themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields van Westtoer”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

“De fietstochten, die geschikt zijn voor jongeren vanaf 16 jaar, starten in Atlantikwall Raversyde Oostende, Museum aan de IJzer Diksmuide, In Flanders Fields Museum Ieper, dienst toerisme Poperinge, Passchendaele Museum Zonnebeke en Plugstreet 14-18 Experience in Ploegsteert. Het is een interactief en volledig naar jeugd gericht project dat hen op een boeiende manier het verleden laat ontdekken.” (ACK)