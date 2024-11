Prijzen uitgereikt aan winnaars ‘Boer in Beeld’-fietstocht

Maar liefst 400 fietsers namen afgelopen zomer deel aan de ‘Boer in Beeld’-fietstocht in Wevelgem. Tien gelukkigen mochten een bon voor een restaurantbezoek in ontvangst nemen.

Toerisme Grensleie is het samenwerkingsverband tussen vijf gemeenten: Dadizele, Ledegem, Menen, Wervik en Wevelgem. “Die bieden graag hun lokale troeven aan en slaan ook vaak de handen in elkaar voor een programma over de grenzen heen”, zegt Wevelgems schepen van Toerisme Mathieu Desmet.

“De vijf steden en gemeenten hebben elk hun eigen identiteit en karakter en liggen op minder dan tien kilometer van elkaar. In totaal telt die regio meer dan 100.000 inwoners, er beweegt dus heel wat. Samen bieden we een ideale mix voor een dagje uit. Vaak organiseren we dus samen een regionaal evenement zoals de fietszoektocht ‘Boer in Beeld’.

Tussen 20 mei en 30 september konden deelnemers op zoek gaan naar foto’s die stonden opgesteld bij Korte Ketenadresjes. Een pluktuin, een hoevewinkel of een lokale brouwerij, je vindt ze verspreid over de regio.

“De foto’s stonden opgesteld langs een noordelijke lus van 47 km en een zuidelijke lus van 56 km”, vervolgt schepen Desmet. “Over die foto’s kon een vraag beantwoord worden. Wie één of meerdere lussen fietste en de antwoorden online registreerde, maakte kans op een restobon. In totaal verdeelden we 1.000 euro aan prijzen, verdeeld over 10 winnaars.”

De fietstochten lokten heel wat sportievelingen. Uiteindelijk waren er 400 inzendingen, waarvan er een groot aantal correct werden ingevuld. Dus moest de schiftingsvraag – hoelang doen de bewoners van Mariënstede erover om van vijf kilogram aardbeien confituur te maken? – soelaas bieden.

De gelukkigen waren Marie-Christine Gadeyne (Geluwe), Simonne Delem (Houthem), Annick Malfait (Ieper), Luc Lins (Rollegem-Kapelle), Lucrèce Fonteyne (Diksmuide), Kristof Clarysse (Ledegem), Anne-Marie Vanneste (Wevelgem), Imke Clarysse (Ledegem), Dominiek Druart (Wervik) en Stefaan Wittouck (Moorsele).

(SLW)