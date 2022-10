Piet Hardeman lanceert nieuwe Panoramawandeling Westouter: “Vijftien verrassende vergezichten”

Natuurgebieden toegankelijk maken voor wandelaars: daar ijvert Westouternaar en Natuurpunt-conservator Piet Hardeman voor. Nadat hij eerder onder andere de Tweebergenwandelroute en het Stiltepad ontwierp, heeft hij nu de Panoramawandeling Westouter uitgewerkt. “Een luswandeling van ruim 17 kilometer met 15 verrassende vergezichten.”

Het idee voor deze nieuwe Panoramawandeling kreeg Piet Hardeman toen hij samen met zijn vrouw Els Geeraert aan het wandelen was in de Vlaamse Ardennen. “Aan de Bossenaremolen in Etikhove geraakten we aan de praat met de voormalige burgemeester. Hij wees ons aan wat we precies zagen in de verte. Die uitleg maakte het uitzicht opeens veel interessanter. Dat wou ik ook doen voor Westouter.”

De vergezichten in en rond Westouter vormden het uitgangspunt voor de route. “Ik ben bewust niet vertrokken van knooppunten. Mijn ervaring is dat bij een bewegwijzerde route mensen vooral letten op de bordjes en minder kijken en genieten”, duidt Piet Hardeman die veel wandelaars wil laten genieten van de vergezichten die de Zwarteberg, Vidaigneberg, Baneberg, Rodeberg, Sulferberg en Goeberg bieden.

Luswandeling

De Panoramawandeling vertrekt en eindigt aan het DOP in Westouter en is 17,1 kilometer lang. Via een digitale routebeschrijving en gps-tracks kom je 15 uitzichtpunten tegen in het erkende natuurgebied de Bronnen van het Heuvelland (Broekelzen, Sulferberg, Scherpenberg en Hellebeek). Geoefende stappers kunnen het parcours in één dag afleggen, al is er ook een inkorting voorzien. Wie wil, kan de wandeling in twee keer stappen. Op de kaart en de tracks staat uitgelegd hoe je de wandeling korter maakt.

Bij elk van de panorama’s krijg je toelichting van wat er te zien is. Gids, fotograaf en wijnkenner Eddy Dolphen zorgde voor de foto’s en Eric De Baets, medewerker bij de Grote Routepaden, zorgde voor het technische luik van de kaart en de tracks.

“Het voordeel van een digitale routebeschrijving is dat er een en ander aangepast kan worden, mocht dat nodig zijn. Al verwacht ik niet dat dat direct nodig zal zijn, want de panorama’s zijn redelijk tijdloos”, zegt Piet Hardeman. Hij voegt er nog aan toe dat ook mensen die Heuvelland kennen, verrast zullen zijn door de vergezichten.

5520 Heuvelland

Bij de Panoramawandeling hoort een routebeschrijving en kaart in PDF-vorm en de GPX-track van de volledige en de ingekorte wandeling. Je krijgt het digitale pakket bij overschrijving van minstens 5 euro (meer mag ook) op het rekeningnummer BE31 0012 3558 1855 van de Stichting Marguerite Yourcenar, een vereniging voor natuurbehoud in Heuvelland. Vermeld als mededeling ‘Panoramawandeling + je e-mailadres’ (waarbij je @ vervangt door AT.) De opbrengst gaat integraal naar ‘project 5520 Heuvelland’ van Natuurpunt De Bron. (KVL)